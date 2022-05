Qual o pneu ideal? Confira os tipos para cada terreno

quem dirige tanto no asfalto quanto em estradas de chão, um pneu misto é o mais indicado, pois tem bom desempenho nos dois tipos de terreno. Já quem roda mais em áreas de fazenda, o ideal é optar por um pneu com a borracha mais espessa. E para trilhas arenosas, como em praias e dunas, os pneus com pequenos gomos são melhores, pois esse tipo de desenho evita que o pneu afunde.Os pneus, juntamente com o motor, são os principais componentes de um carro e ambos influenciam diretamente no desempenho que o veículo apresenta ao longo do tempo, assim como na segurança. Engana-se quem pensa que os pneus são todos iguais: seus objetivos e o suporte que eles dão na operação variam conforme o tipo de veículo e o terreno em que ele mais roda, seja no asfalto, em estradas de chão, lama ou na areia.

Quando é chegada a hora de trocar os pneus, seja pelo desgaste dos sulcos ou por fatores imprevistos, como furos, o primeiro passo para a escolha certeira é identificar o tipo de carro e as medidas corretas do produto. Depois disso, avaliar a finalidade do veículo e qual o tipo de via que ele mais acessa.

De acordo com Fábio Pontes, supervisor nacional de compras e varejo da RR Pneus, em todos os casos, o condutor deve priorizar marcas reconhecidas pela qualidade e durabilidade. “Deve-se evitar comprar pneus importados, recondicionados ou recapados, que já foram usados, e dar preferência à marca de pneu que vem original de fábrica ou que o cliente já tenha usado alguma vez”, explica.

Em alguns casos, o modelo do carro é determinante na escolha do pneu. “Os carros mais requintados têm pneus desenvolvidos especificamente para estes modelos, como o SW4 da Toyota e a S10 da Chevrolet. Outro exemplo é a BMW, que não possui estepe, então precisa de um pneu run flat, reforçado na lateral e que permite que o carro continue rodando até efetuar a troca no caso de um furo”, acrescenta Fábio.

Para quem dirige tanto no asfalto quanto em estradas de chão, um pneu misto “A/T” é o mais indicado, pois tem bom desempenho nos dois tipos de terreno. Já quem roda mais em áreas de fazenda, trilhas arenosas como em praias e dunas, o ideal é optar por um pneu com mais borracha, “mais borrachudo”, “OFFROAD”. Com esse tipo de pneu o veículo terá mais tração para encarar esse tipo de terreno.

