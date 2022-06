Pneu direcional, simétrico ou assimétrico? Saiba a diferença e o melhor para o seu veículo

Os pneus são fundamentais para garantir a estabilidade do veículo e, também, atuam auxiliando na hora da frenagem. O que muita gente não sabe é que fazer a escolha correta desse item pode evitar graves acidentes. Além disso, eles têm influência direta no gasto de combustível do carro, já que o pneu é responsável pela resistência ao solo.

No Brasil, existem três tipos de bandas de rodagens de pneus: direcional, simétrico e assimétrico. Cada um deles tem as suas características. Para te ajudar na escolha do pneu ideal, a RR Pneus destacou as principais diferenças, vantagens e desvantagens de cada modelo que você pode usar em seu veículo.

Pneu direcional

Esse é o tipo de pneu que há mais tempo está no mercado e a maioria dos carros vinha de fábrica com ele. O mesmo é identificado pela seta na parte externa que mostra a direção em que eles precisam rodar. Entre as principais vantagens de usar esse pneu está a versatilidade do mesmo, já que apresenta um bom desempenho em pista molhada ou seca. É bom para cidades em que a chuva e o calor são frequentes. Já por outro lado, ele tem mais ruído que os outros tipos de pneus e, geralmente, é fabricado para carros de prática esportiva. Ele, também, tem rodízio limitado.

Pneu simétrico

É considerado o mais popular, já que tem um desenho mais visto no mercado. Apesar de muitos acharem o contrário, ele não é tão simples de ser identificado. O pneu simétrico não indica a direção ou o lado específico para o qual deve rodar. Ele é ideal para motoristas que dirigem em estradas e rodoviasadas e rodovias. Como vantagens podemos citar o baixo ruído, durabilidade e é o mais barato de todos. Porém, possui baixo desempenho, principalmente em pista molhada.

Pneu assimétrico

O modelo surgiu a partir das necessidades opostas entre piso seco e molhado. Como possui um formato mais largo, acaba tendo um contato maior com o solo, tornando o veículo mais seguro, principalmente na chuva. Ele também permite carregar mais peso, já que tem uma borda externa mais larga, o que possibilita que o veículo faça curvas com mais segurança. Entre as vantagens desse tipo de pneu está o melhor desempenho em pista molhada. Além disso, tem baixo ruído e atua com ótimo desempenho nas curvas. Apesar das vantagens, esse modelo pode custar bem mais caro que os outros e ele não possui muitas opções para o rodízio de pneus.

Na RR Pneus você encontra as melhores opções de pneus, além de serviços qualificados para o seu veículo. Saiba mais!