Carro mais barato: confira como aproveitar a redução de IPI

O corte anunciado em fevereiro pelo Governo Federal no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) animou as pessoas que estão há tempos querendo comprar ou trocar de carro.

Prorrogada para valer ainda pelo mês de maio, a redução de até 25% da alíquota do IPI vai ser aplicada a quase todos os produtos eletrodomésticos da linha branca como geladeiras, freezers, fogões, máquinas de lavar e também para automóveis.

No caso dos carros, a porcentagem da alíquota pode variar de acordo com fatores como o tipo de automóvel, tamanho do motor, eficiência energética, entre outros. Além deste motivo, outras razões fazem desse um bom momento para comprar um carro, como explica Lindolfo Branco Júnior, gerente de vendas da RR Chevrolet.

“Além da redução dos preços dos veículos novos, com o corte no valor do IPI, a Chevrolet está ofertando descontos promocionais e taxa de juros especiais que pode chegar até 0% dependendo do modelo do veículo. Oferecemos também uma avaliação excelente do seminovo já que a tabela FIPE está em alta”, explicou.

Outra campeã em economia de combustível é a linha Onix, que também conta com preços especiais, segundo Lindolfo Júnior. “Os clientes também podem aproveitar o bônus de até R$ 7 mil na avaliação de seu usado para adquirir o modelo Trailblazer e R$ 5 mil para Cruze e S10 HC”, acrescenta o gerente.A Chevrolet se destaca no mercado brasileiro por fabricar vários dos modelos mais econômicos do país, em diversos segmentos. Um exemplo é a linha Cruze, que tem os veículos mais potentes da categoria sedan e está com taxa 0% neste período de redução do IPI.

