Rondônia recebe o LibTalks Amazônia com debate sobre inovação e bioeconomia

O ecossistema de inovação da Região Norte ganha os holofotes no próximo dia 29 de maio. Porto Velho é a cidade que recebe o quinto episódio do LibTalks Amazônia. O encontro vai reunir nomes do empreendedorismo local para debater como a tecnologia, a transformação digital e a bioeconomia estão gerando impacto na região. O projeto é uma realização do Grupo Liberal e tem patrocínio oficial do Sicredi, com apoio estratégico do Hub.RO, da Faculdade Católica de Rondônia e do Governo do Estado de Rondônia.

Com mediação da jornalista Emili Sousa, o evento começa às 19h (horário de Rondônia), no Hub.RO, espaço de conexão de novos negócios em Porto Velho. O LibTalks Amazônia terá duração de 90 minutos e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial de O Liberal no YouTube e pelo portal oliberal.com.

A edição destaca a força de Rondônia no cenário nacional de inovação. A mesa de debates será composta exclusivamente por mulheres que lideram startups de alto impacto e soluções sustentáveis para a região.

Conheça as painelistas e a mediadora

Convidada Especializada em Tecnologia B2B

Tânia Borges (Tânia Ping): Advogada e CEO cofundadora da Ping., uma das principais startups de tecnologia do Norte do país. Especialista em Customer Success, Tânia lidera uma plataforma SaaS de Gestão Documental e Automação de Processos que elimina o uso de papel em grandes corporações. A solução já atende mais de 50 empresas e instituições pelo Brasil, gerando uma economia de mais de R$ 9 milhões para seus clientes.

Referência em Ecossistemas e Agrotecnologia

Elisângela Gavino: Fundadora da AgroScan e especialista em inovação e comunidades de startups. É mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFNIT) e atua como Analista de Comunidade na Associação Brasileira de Startups (ABStartups), onde lidera mentorias e diagnósticos de maturidade para novos negócios, além de ser peça ativa no ecossistema local.

Destaque em Bioeconomia Cosmética

Yara Bressan: Bióloga, empreendedora e mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. É cofundadora da Amazônia Vida Verde, startup voltada ao desenvolvimento de cosméticos e produtos de skincare naturais utilizando bioativos da floresta. O negócio une pesquisa científica à valorização da floresta em pé, gerando impacto socioambiental positivo.

Mediação

Emili Sousa: Jornalista, mestre de cerimônias e mentora de comunicação com formação internacional em Madri. Atua como criadora de conteúdo digital e estrategista, auxiliando profissionais a desenvolverem uma comunicação assertiva, autêntica e de alta performance para o mercado contemporâneo.

Serviço:

LibTalks Amazônia — Edição Rondônia

Data: 29 de maio de 2026

Horário: 19h (Horário de Rondônia) / 20h (Horário de Belém)

Local: Hub.RO, avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 4100 – Costa e Silva - Porto Velho

Transmissão: Ao vivo em liberal.com e YouTube (@OLiberal)