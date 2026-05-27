Rondônia recebe o LibTalks Amazônia com debate sobre inovação e bioeconomia
Com painel 100% feminino, evento do Grupo Liberal acontece no dia 29 de maio no Hub.RO, em Porto Velho
O ecossistema de inovação da Região Norte ganha os holofotes no próximo dia 29 de maio. Porto Velho é a cidade que recebe o quinto episódio do LibTalks Amazônia. O encontro vai reunir nomes do empreendedorismo local para debater como a tecnologia, a transformação digital e a bioeconomia estão gerando impacto na região. O projeto é uma realização do Grupo Liberal e tem patrocínio oficial do Sicredi, com apoio estratégico do Hub.RO, da Faculdade Católica de Rondônia e do Governo do Estado de Rondônia.
Com mediação da jornalista Emili Sousa, o evento começa às 19h (horário de Rondônia), no Hub.RO, espaço de conexão de novos negócios em Porto Velho. O LibTalks Amazônia terá duração de 90 minutos e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial de O Liberal no YouTube e pelo portal oliberal.com.
A edição destaca a força de Rondônia no cenário nacional de inovação. A mesa de debates será composta exclusivamente por mulheres que lideram startups de alto impacto e soluções sustentáveis para a região.
Conheça as painelistas e a mediadora
Convidada Especializada em Tecnologia B2B
Tânia Borges (Tânia Ping): Advogada e CEO cofundadora da Ping., uma das principais startups de tecnologia do Norte do país. Especialista em Customer Success, Tânia lidera uma plataforma SaaS de Gestão Documental e Automação de Processos que elimina o uso de papel em grandes corporações. A solução já atende mais de 50 empresas e instituições pelo Brasil, gerando uma economia de mais de R$ 9 milhões para seus clientes.
Referência em Ecossistemas e Agrotecnologia
Elisângela Gavino: Fundadora da AgroScan e especialista em inovação e comunidades de startups. É mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PROFNIT) e atua como Analista de Comunidade na Associação Brasileira de Startups (ABStartups), onde lidera mentorias e diagnósticos de maturidade para novos negócios, além de ser peça ativa no ecossistema local.
Destaque em Bioeconomia Cosmética
Yara Bressan: Bióloga, empreendedora e mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. É cofundadora da Amazônia Vida Verde, startup voltada ao desenvolvimento de cosméticos e produtos de skincare naturais utilizando bioativos da floresta. O negócio une pesquisa científica à valorização da floresta em pé, gerando impacto socioambiental positivo.
Mediação
Emili Sousa: Jornalista, mestre de cerimônias e mentora de comunicação com formação internacional em Madri. Atua como criadora de conteúdo digital e estrategista, auxiliando profissionais a desenvolverem uma comunicação assertiva, autêntica e de alta performance para o mercado contemporâneo.
Serviço:
LibTalks Amazônia — Edição Rondônia
Data: 29 de maio de 2026
Horário: 19h (Horário de Rondônia) / 20h (Horário de Belém)
Local: Hub.RO, avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 4100 – Costa e Silva - Porto Velho
Transmissão: Ao vivo em liberal.com e YouTube (@OLiberal)
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