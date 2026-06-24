Aqualand Park & Resort impulsiona a economia e o turismo em Salinópolis

O município de Salinópolis, no nordeste do Pará, vem ganhando espaço como um dos destinos turísticos mais procurados do Norte do Brasil. Nos últimos anos, o turismo na região registrou um crescimento expressivo, impulsionado por investimentos na infraestrutura local e na ampliação da rede hoteleira, com destaque para os resorts de alto padrão, como é o caso do Aqualand.

O Aqualand Park & Resort, projetado e administrado pelo Grupo RB, tem atrações pensadas para atender a todos os gostos. Em plena PA-444, com área total de 70.000m² e com a maior piscina de ondas da América Latina, o Aqualand conta com uma excelente infraestrutura aos sócios e frequentadores.

O crescimento do Aqualand ajudou a fortalecer Salinópolis como destino turístico para além da alta temporada tradicional. Vale destacar que há 20 anos, o município era pouco desenvolvido. Atualmente, por conta do Aqualand, mais de 2 mil empregos foram gerados na região, movimentando a economia, fortalecendo a cadeia local e geração de empregos diretos e indiretos.

O fluxo de visitantes atraídos pelo Aqualand também aquece o comércio local, trazendo recursos para os restaurantes, farmácias, barracas de praia e também para os hotéis, já que alguns clientes só vão para o parque aquático e não ficam hospedados no hotel.

Oportunidades

Com média de 300 mil visitantes por ano, o resort oferece diversas oportunidades de emprego e crescimento profissional, como é o caso de Taiane Martins, coordenadora de lazer do Aqualand. Ela começou a trabalhar no local em 2023, sem experiência profissional e sem imaginar que sua vida mudaria completamente por meio da recreação.

Taiane Martins ganhou o reconhecimento profissional e hoje é coordenadora de lazer do Aqualand (Divulgação)

“O Aqualand acreditou em mim quando eu ainda estava aprendendo a acreditar em mim mesma. Em julho de 2025, recebi minha promoção para supervisor. E poucos meses depois, em novembro de 2025, fui promovida para coordenadora de lazer. A menina que entrou sem experiência no seu primeiro emprego agora lidera uma equipe de sete pessoas. Hoje tenho orgulho em ver minha equipe evoluindo todos os dias. Eles dançam, atuam, falam no microfone sem medo e encantam crianças e adultos da mesma forma que um dia eu aprendi a encantar. Minha história no Aqualand é a prova que oportunidades transformam vidas”, destaca Taiane Martins.

O Grupo RB já investiu em Salinópolis cerca 230 milhões de reais, apenas em termos de obras. Para saber mais sobre a empresa, clique aqui.

Maior complexo aquático da região Norte

Localizado a cerca de 220 quilômetros de Belém, o Aqualand Park é considerado o maior complexo aquático da região Norte, com capacidade para receber até 5 mil visitantes por dia. O espaço reúne mais de 20 atrações voltadas para diferentes públicos e faixas etárias. Além das atrações aquáticas, oferece experiências gastronômicas variadas, com restaurantes que servem desde massas e grelhados até pratos típicos da culinária paraense.

O espaço reúne mais de 20 atrações voltadas para diferentes públicos e faixas etárias (Divulgação)

O complexo conta ainda com o Aqualand Resort, estrutura de hospedagem integrada ao parque aquático que conta com 364 apartamentos e oferece comodidades como piscina, cinema, espaço kids, SPA, espaço pet, ofurôs e área de jogos Arcade, proporcionando uma experiência completa para famílias e grupos.

Premiação

O Aqualand Park & Resort conquistou o Travellers Choice Awards 2026, reconhecimento concedido pelo TripAdvisor aos estabelecimentos mais bem avaliados da plataforma em todo o mundo. Esse é o segundo ano consecultivo em que o empreendimento recebe a premiação, que é baseada nas avaliações e comentários compartilhados espontaneamente pelos viajantes ao longo dos últimos 12 meses, levando em consideração critérios como qualidade da hospedagem, atendimento, infraestrutura, conforto e experiência geral dos hóspedes.

O Aqualand também foi reconhecido no Traveler Review Awards do Booking.com, com nota 9 de 10. Esse prêmio é baseado na experiência real de quem já passou pelo empreendimento e deixou uma avaliação em uma das maiores plataformas de viagens e reservas online.