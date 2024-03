Resiliência mental: veja como ter estabilidade diante dos desafios cotidianos

Cada vez mais importante em meio aos desafios e adversidades do mundo moderno, a resiliência mental tem se mostrado uma importante habilidade para o bem-estar pessoal e social. A resiliência é a capacidade de lidar de forma saudável com situações de estresse, pressão e dificuldades, mas mantendo a saúde mental e emocional. As pessoas que possuem essa virtude conseguem se adaptar com mudanças, aprender com as experiências negativas e seguir em frente com determinação.

Para a biomédica, acupunturista e instrutora de meditação Laiana Oliveira, a resiliência é uma importante habilidade para o bem-estar pessoal e social, levando em conta a relação entre o universo pessoal de cada um, com a vivência social: “A nossa experiência humana tem momentos de sofrimento e ciclos de insatisfação, nós sempre buscamos algo e isso é uma característica humana. A capacidade de saber lidar com essas situações sem se deixar abalar é a resiliência mental”.

Em momentos onde esta habilidade fica fora de equilíbrio por situações de conflito externo ao indivíduo, ou mesmo por sofrimento interno, os especialistas destacam que existem sinais mentais e emocionais de que algo não vai bem. As manifestações podem ser observadas no próprio corpo, como o desequilíbrio energético, cansaço físico, dores excessivas e sem explicação, além de tensão no trapézio.

Para a biomédica, acupunturista e instrutora de meditação, Laiana Oliveira, a resiliência é uma importante habilidade, que pode impactar o bem-estar

Ainda de acordo com Laiana, ao notar sinais da ausência de resiliência, é fundamental buscar apoio e ajuda: “As terapias integrativas atuam de forma muito legal, tratando do emocional até o espiritual. Neste ponto encaixa muito bem a yoga, pilates, reiki, massagem e carinho. O toque faz vários estímulos para o reequilíbrio”, destaca.

Como ter estabilidade diante dos desafios cotidianos?

Entre as estratégias para se alcançar novamente a resiliência é possível destacar a importância de cultivar pensamentos positivos e otimistas, praticar a gratidão diariamente, desenvolver habilidades de comunicação eficaz, cuidar do corpo com a prática de exercícios físicos e com alimentação saudável, buscar apoio emocional em momentos de dificuldade, seja através de amigos, familiares ou profissionais especializados.

