Resiliência espiritual ajuda a enfrentar adversidades ao longo da vida

Espiritualidade pode fortalecer o equilíbrio emocional e reconstruir a esperança

Dayane Baía | Especial para O Liberal
fonte

Resiliência espiritual permite enfrentar os desafios da vida com coragem, esperança e perseverança (Freepik.com)

Em situações de perda, dor ou incerteza, a espiritualidade se torna o alicerce da reconstrução interior, convidando à aceitação, à entrega e à busca por um novo significado. Uma força silenciosa pode crescer no indivíduo para manter a fé, a esperança e o equilíbrio interior mesmo quando a vida parece desabar: a resiliência espiritual.

O tema foi abordado no podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

Práticas espirituais, como a oração e a meditação, são poderosos aliados da saúde mental. Elas ajudam a reduzir o estresse, oferecem senso de pertencimento e propósito e cultivam a esperança em dias melhores.

Para o padre Berg, a espiritualidade pode se tornar um pilar essencial de sustentação em momentos de crise. “A resiliência é melhor elaborada do que a paciência. A Sagrada Escritura diz que Jó, no final da vida, praticamente perde tudo. E ele sempre volta-se para o Senhor. Essa é uma experiência para os nossos dias”, orienta.

image Resiliência espiritual se manifesta na compreensão de seguir em frente, mesmo quando tudo desaba (Freepik.com)

Segundo o religioso, espiritualidade e religiosidade caminham juntas, mas não são sinônimos. A resiliência espiritual é a conexão profunda com o sentido da vida, com valores transcendentes e com algo maior do que o nosso eu individual. Ela se manifesta na paz interior, na capacidade de perdoar, na gratidão e na certeza de que há um propósito. 

“A resiliência espiritual em tempos difíceis, dando ênfase na fé, é a capacidade que nós deveríamos ter de superar adversidades através da confiança em um propósito maior, fundamentado na crença de que Deus está no controle e tem um plano para cada situação”, explica.

Para entender mais sobre o tema, acesse o episódio do podcast 'Entre Nós', que está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini.

 

