Resíduos eletrônicos: destinação correta previne danos ao meio ambiente

Os resíduos eletrônicos consistem em equipamentos eletroeletrônicos, como os computadores, televisores, celulares e outros dispositivos obsoletos ou descartados. Eles possuem diferentes substâncias químicas e componentes que podem oferecer prejuízos para a população devendo ter sua destinação final ambientalmente adequada, de modo consciente e seguro para evitar danos ao meio ambiente e à saúde.

Os resíduos eletrônicos são classificados em: equipamentos eletrodomésticos (aspiradores, fogões, micro-ondas, fechaduras eletrônicas e outros), de informática (monitores, mouses, teclados etc.) e de telefonia (smartphones, tablets, celulares, faxes, interfones, entre outros). Todos eles apresentam metais pesados e substâncias perigosas, entre elas estão o mercúrio, chumbo, sódio, potássio, zinco, cobre, magnésio e vários outros componentes.

De acordo com o relatório The Global E-Waste Monitor 2017, da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil produz cerca de 1,5 milhão de toneladas de resíduo eletrônico por ano e o descarte dos materiais não pode ser feito em qualquer lugar, pois acarreta na degradação do solo e da água, poluição do ar e geração de doenças respiratórias, incêndios e contaminação de lençóis freáticos atingindo plantações e prejudicando a fauna e flora do país e da região, entre outros.

Para evitar todas essas consequências, a destinação correta deve ser estimulada e orientada. Muitas empresas oferecem o serviço de gerenciamento de resíduos no Brasil, a Cidade Limpa Ambiental se destaca com as atividades na Região Norte.

