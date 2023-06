Resíduos de medicamentos: Como fazer o descarte?

Os remédios são descartados após o término do uso ou com o prazo de validade vencido, entretanto, na maioria das vezes, o descarte é realizado de modo incorreto em qualquer local provocando prejuízos e danos para a população em geral e para o meio ambiente.

Segundo os dados do Conselho Federal de Farmácia, o Brasil está entre os dez países que mais consomem medicamentos no mundo e existe uma farmácia para cada 3.300 habitantes. Vamos dar algumas dicas para evitar o desperdício dos medicamentos e para a realização do descarte correto.

A recomendação dos médicos e farmacêuticos é o uso de medicação apenas com orientação profissional e com a dosagem necessária evitando o desperdício e acúmulo de medicações sem uso em casa.

Outra dica importante é a busca por locais e serviços adequados para o descarte. Em algumas cidades existem farmácias e drogarias com postos de coleta para receber os resíduos, além de empresas que prestam o serviço completo para pessoas físicas, estabelecimentos, hospitais e outros.

Os medicamentos podem causar impactos ambientais e sociais. Para o primeiro caso é mais comum a contaminação do lençol freático, pois ao serem descartados de modo incorreto , acabam sendo diluídos em água, o que pode interferir no metabolismo e no comportamento dos organismos presentes no meio aquático.

Outro dano é no âmbito social, pois de acordo com pesquisas, o armazenamento de medicamentos em casa aumenta o risco de intoxicação pela utilização indevida. E com a destinação irregular, os catadores e outras pessoas que entram em contato com os resíduos também estão correndo risco.

As medicações possuem algumas substâncias que se forem destinadas em locais inadequados podem se tornar tóxicas após o processo de decomposição, o que pode causar contaminação da água e do solo. O risco também chega à população e a todos que estão em contato com os resíduos dos medicamentos.