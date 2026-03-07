Capa Jornal Amazônia
Reserva Parque é lançado em Belém com 40 itens de lazer

Empreendimento altamente moderno conta com lotes a partir de 200m²

Empreendimento Reserva Parque está localizado em uma região de fácil acesso, próximo à avenida Augusto Montenegro (Divulgação/Reserva Parque)

Belém recebe um novo conceito de moradia que une conforto, segurança e qualidade de vida. O Reserva Parque chega ao mercado como um condomínio fechado de lotes planejado para quem deseja construir o próprio futuro em um endereço estratégico e valorizado da capital paraense.

Com lotes a partir de 200m², o empreendimento oferece a oportunidade de morar com liberdade de projeto, em um ambiente seguro e completo. São mais de 40 itens de lazer distribuídos em uma estrutura moderna e pensada para todas as idades, além de três clubes exclusivos que ampliam as possibilidades de convivência, esporte e bem-estar.

Entre os diferenciais estão áreas verdes integradas, espaços para prática esportiva, ambientes para confraternização, além de estrutura preparada para proporcionar conforto e praticidade no dia a dia das famílias.

image Condomínio possui espaços voltados para prática esportiva e para momentos de lazer com os familiares (Divulgação/Reserva Parque)

Localizado em uma região de fácil acesso, próximo à Avenida Augusto Montenegro, o Reserva Parque conecta mobilidade à tranquilidade de um condomínio fechado, oferecendo proximidade com serviços, comércio e vias estratégicas da cidade.

Outro destaque é a condição facilitada de pagamento, com financiamento direto em até 180 meses, tornando o sonho do lote próprio ainda mais acessível para quem deseja investir ou morar.

Com o slogan “Sua vida conecta à qualidade de vida”, o Reserva Parque propõe mais do que um endereço: apresenta um novo estilo de viver, onde segurança, lazer e planejamento urbano caminham juntos para transformar o futuro dos moradores.

image Brinquedoteca é um espaço essencial para o desenvolvimento infantil, oferecendo um ambiente seguro e lúdico que estimula a criatividade (Divulgação/Reserva Parque)

O lançamento reforça o aquecimento do mercado imobiliário em Belém e amplia as opções para quem busca investir em um empreendimento estruturado, com alto potencial de valorização e infraestrutura completa.

Mais informações podem ser obtidas com a equipe comercial do empreendimento.

