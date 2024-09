Renato Ogawa (PP) lidera a disputa eleitoral em Barcarena com mais de 68% das intenções de voto

Pesquisa oficial publicada pela AMAZZO DATA sobre a corrida eleitoral no município de Barcarena, quando se estimula os nomes a prefeito, mostra um cenário em que Renato Ogawa (PP) aparece liderando para prefeito no município, com 68,3% das intenções de voto. Já o candidato Luiz Leão (Federação PT - PV e PCdoB), aparece na segunda colocação com 6,2%, e Zezinho Baratão em terceiro com 2,1%. Brancos e nulos apontam 5,6% e indecisos 17,7%, na pesquisa estimulada.

Sob a responsabilidade do estatístico Luiz Carlos Ferreira Feitosa (CONRE 9477), a pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) sob o nº PA- 07347/2024 e foi realizada no período de 20 a 23/9/24 em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural. A amostra foi coletada entre 900 eleitores, tendo uma margem de erro de 3,26% pontos para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa, e um nível de confiança de 95%.

Pesquisa estimulada indica preferência das intenções de voto para Renato Ogawa com ampla vantagem (Foto: Edson Cabral)

Em se tratando de rejeição estimulada, a pesquisa mostra o candidato Luiz Leão (Federação PT - PV e PCdoB) com a maior rejeição do eleitorado, aparecendo com 32,3%, enquanto Renato Ogawa (PP) vem com apenas 8,3%.

Na expectativa de vitória no município de Barcarena, a pesquisa mostra um cenário em que Renato Ogawa (PP) desponta liderando com 85,5%, e o candidato Luiz Leão (Federação PT - PV e PCdoB) aparece na segunda colocação com apenas 2,4%.

Os eleitores indecisos na pesquisa somam 9,1% e os que pretendem votar branco ou anular seu voto são 2,3%.