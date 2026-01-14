Relacionamento com os associados: Sicredi recebe Prêmio Reclame AQUI 2025 pelo 3° ano consecutivo

O Sicredi garantiu novamente o 1º lugar no Prêmio Reclame AQUI 2025, uma das mais importantes premiações de atendimento ao consumidor no país. A instituição financeira cooperativa, com presença nacional e mais de 9,5 milhões de associados, assegurou o reconhecimento pelo 3° ano consecutivo, neste ano na categoria “Cooperativa de Crédito - Grandes Operações”.

Ao completar 15 edições, o Prêmio Reclame AQUI, um dos mais importantes para valorização da reputação e do atendimento ao cliente no Brasil, recebeu o número recorde de mais de 29 milhões de votos. Na edição de 2025, cujo resultado foi divulgado no fim do ano, duas 2 mil empresas foram indicadas em mais de 400 categorias. A premiação também contribui para causa social, pois parte do prêmio será destinada ao apoio ao Núcleo Assistencial Brasilândia (NAB), sediado na zona norte de São Paulo, que oferece suporte a famílias em situação vulnerável.

O diretor de Produtos e Serviços do Sicredi, Thiago Rossoni, destaca que a premiação representa um reconhecimento do compromisso e da seriedade de todas as equipes da instituição em oferecer um atendimento próximo e humanizado aos associados, o que também é uma marca do Sicredi.

“Temos como um dos pilares a relação de proximidade e confiança, impulsionada pela atuação local das cooperativas. Tratamos cada associado de maneira personalizada, buscando oferecer os melhores serviços e orientação financeira de acordo com o perfil de cada um. É com alegria que recebemos esse importante prêmio, fruto do trabalho consistente de todos os colegas que reforçam o nosso diferencial de relacionamento no dia a dia”, afirma Rossoni.

A conquista no Prêmio Reclame AQUI reitera a série de reconhecimentos recebidos pelo Sicredi em 2025, que valorizam sua excelência na construção de relacionamentos próximos, apoio e confiança com os associados e colaboradores. Entre eles, o segundo ano consecutivo como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo ranking GPTW 2025 e o maior índice de recomendação (NPS 62,8%) entre cartões de crédito no Brasil, segundo a pesquisa PNCC – CardMonitor.