Reinavit: conheça a linha de vitaminas da Reinafarma

As vitaminas são essenciais para o nosso organismo. O consumo desses nutrientes diariamente, em porções adequadas, é fundamental para a construção de uma dieta equilibrada, garantindo o bem-estar físico e mental. A Reinafarma possui uma linha completa e exclusiva de suplementos vitamínicos para toda a família: a Reinavit.

“Os suplementos vitamínicos da linha Reinavit representam um apoio a mais ao nosso organismo, pois sabemos que na correria do dia-a-dia, não conseguimos adquirir, na alimentação, as vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Assim, a Reinafarma, mais uma vez, inovando entre as redes de farmácia de Belém, lançou esta linha completa de suplementos", destaca a gerente administrativa da Reinafarma, Cristiane Viana.

Linha completa de vitaminas e suplementos

A linha Reinavit conta com uma variedade de vitaminas de A-Z, como vitamina A, vitamina C, vitamina D, além de diversos minerais, como cálcio, ferro, iodo, cromo e muito mais. A Reinavit também oferece suplementos ricos em Ômega 3, laranja mouro, que possui efeitos antioxidantes e antiadipogênicos, ajudando na regulação do metabolismo dos ácidos graxos.

Confira as principais opções de vitaminas da Reinavit:

Reinavit Mulher

É um suplemento completo para o equilíbrio do organismo feminino. O nutricosmético e polivitamínico possui diversas vitaminas que o corpo da mulher precisa para se manter ativo e saudável durante todo o dia.

Reinavit Homem

Um suplemento de ação progressiva, que aumenta naturalmente a produção de testosterona e o equilíbrio hormonal. Ele também auxilia no metabolismo energético do homem, melhorando a disposição e fornecendo mais energia para o dia a dia, além de ajudar na melhora da concentração.

Reinavit Imune Kids

Cuidar da saúde dos pequeninos nem sempre é uma tarefa fácil, mas o Reinavit Imune Kids traz um suplemento completo com vitaminas e minerais importantes para a imunidade das crianças. Além disso, ele ajuda a potencializar a energia do seu filho.

Reinavit Hair

É um nutricosmético de última geração, que atua diretamente no bulbo capilar, fornecendo nutrientes necessários para estimular o crescimento dos fios, restaurar seu crescimento, equilíbrio e beleza. Seus ingredientes estão cientificamente relacionados aos cuidados e integridade dos cabelos. Ele é ideal para quem tem cabelos quebradiços, queda de cabelo e unhas fracas.

Reinavit AZ Polivitamínico

O suplemento é a melhor alternativa para quem busca uma suplementação de qualidade. Ele fortalece o sistema imunológico, previne anemias, além de outras importantes funções para o organismo. O Reinavit AZ é fundamental para quem busca uma vida saudável.

"A Reinafarma, uma farmácia genuinamente paraense, dedicou-se na elaboração de cada suplemento a fim de atender as necessidades individuais e coletivas de seus clientes. Por isso, essa grande importância de contarmos com essa variedade de vitaminas, minerais e muito mais", finaliza a gerente da Reinafarma.