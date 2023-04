Reinafarma: saiba porque é importante investir em artigos ortopédicos de qualidade

Qualquer pessoa, independente da idade ou condição física, pode sofrer com problemas ósseos ou musculares, seja por causa de um acidente ou por outros fatores, ao longo da vida. E para esses casos, nada melhor do que contar com bons artigos ortopédicos, que auxiliam diretamente na recuperação do paciente. A Reinafarma ressalta a importância de usar produtos ortopédicos de qualidade, que garantam os melhores resultados para o tratamento.

"Os equipamentos ortopédicos são produzidos para coadjuvar no tratamento de lesões, como fraturas, entorses e outros problemas ósseos e musculares, com o objetivo de ter uma recuperação das áreas afetadas. Além disso, são recomendados para correção postural e exercícios em geral", explica a farmacêutica da Reinafarma, Silvia Cardoso.

Os artigos ortopédicos exercem uma função essencial no tratamento de pacientes que sofreram possíveis lesões. Por isso, é importante priorizar produtos que garantam mais rapidez e conforto no dia a dia. "O material tem que ser de acordo com o corpo e o tratamento da pessoa, pois existem ortopédicos de vários tamanhos", ressalta a especialista.

Escolha correta

Sabe aquela boa e velha frase que afirma que "o barato sai caro"? Quando o assunto é saúde e bem estar, optar por produtos mais baratos, que não garantem a funcionalidade necessária para um tratamento médico, pode ser uma verdadeira furada. O uso de equipamentos ortopédicos de baixa qualidade pode trazer sérios riscos à saúde.

"Os riscos são a alteração na circulação ou da temperatura e aumento do inchaço. Usar um ortopédico de modo errado ou baixa qualidade aumenta o risco de agravar a situação do paciente. A sugestão é buscar sempre um médico ou um farmacêutico para fazer o uso do material correto", destaca Silvia.

A Reinafarma conta com diversos produtos ortopédicos que fazem total diferença no seu tratamento, como tipoias ortopédicas, tornozaleira, joelheira, luva protetora, moleta ortopédica, órtese para punho, cotovelo e joelho, corretor postural, e muito mais. A farmácia genuninamente paraense oferece produtos de qualidade e com os melhores preços.