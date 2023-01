Reinafarma destaca o que não pode faltar para a higiene do bebê

A higiene é um dos assuntos mais importantes para a saúde e o bem-estar dos bebês. Apesar de ser algo comum, o tema ainda causa muitas dúvidas sobre quais produtos usar nos pequeninos. Para ajudá-lo a escolher os melhores produtos para o bebê, a Reinafarma preparou uma checklist com produtos que não podem faltar para a higiene do bebê.

Pra começar, é importante entender que a limpeza dos pequenos é essencial para garantir a saúde dos mesmos. Para isso, nada melhor do que poder contar com produtos de primeira qualidade. Afinal, a higiene dos bebês exige um certo cuidado, principalmente pela sensibilidade que eles apresentam na pele.

Produtos que não podem faltar

Fraldas descartáveis

Se tem uma coisa que não pode faltar para manter a higiene dos bebês em dia são as fraldas descartáveis. Apesar de exigirem um grande investimento da família, as fraldas descartáveis são práticas e auxiliam diretamente na rotina de higienização do bebê.

Pomadas e cremes para assadura

As pomadas de assaduras são grandes aliadas dos pais na hora de higienizar o bebê, pois elas criam uma barreira com substâncias que garantem a proteção dos pequeninos. Além disso, elas possuem vitaminas A e D, assim como óleos nutritivos, o que trazem benefícios para a pele do bebê. O ideal é sempre ter uma pomada de assadura na bolsa dos pequeninos, o que vai livrá-los de possíveis assaduras e desconfortos. Esses produtos nutrem, hidratam e previnem o ressecamento e a irritação da pele.

Sabonete

O sabonete será usado principalmente para o banho do bebê. O objetivo é remover as impurezas e hidratar a pele dos pequenos. O produto utilizado deve ser escolhido muito bem. Ele deve ter pH neutro, em torno de 5,5 (essa informação está contida no rótulo) e, de preferência, ser líquido, pois as opções em barra acumulam bactérias e fungo. Além disso, opte por produtos sem cheiro, principalmente para os recém-nascidos.

Lenços umedecidos

Na hora de escolher o lenço umedecido, opte por produtos que possuam fórmula hipoalergênica, que limpam suavemente a pele do bebê mantendo a barreira de proteção natural da pele (Banco de Imagens/Freepik)

Esse tipo de produto é indicado para o uso em situações fora de casa, quando não há a possibilidade fazer a limpeza do bebê durante o banho. O ideal é optar por produtos que possuem fórmula hipoalergênica, que limpam suavemente a pele do bebê mantendo a barreira de proteção natural da pele.

Shampoo

Além de limpar os fios e o couro cabeludo, o shampoo vai garantir que os cabelos dos bebês fiquem hidratados, brilhantes e saudáveis. Escolha produtos que evitem irritações na pele e nas mucosas, e que não causem problemas de saúde aos pequenos. Outra dica é adquirir shampoos desenvolvidos especialmente para as crianças, hipoalergênicos e feitos com o máximo de produtos naturais possível.

Cotonetes e algodão

As dobrinhas do bebê nem sempre são fáceis de limpar e, nesses casos, a dica é fazer a limpeza com cotonetes e algodão. Como alcançam todos os cantinhos de forma mais precisa, os cotonetes podem ser facilmente usados em regiões com dobrinhas como os braços e pernas. Além disso, o algodão deve ser utilizado para fazer a remoção da umidade, assim como para aplicação de álcool e sabonete ao redor do umbigo.

Escova massageadora de gengiva

Muita gente acha que a escovação só deve ser feita a partir do surgimento dos dentinhos nos bebês. Porém, mesmo antes do nascimento do primeiro dente, a gengiva, a língua e a bochecha interna passam a acumular resíduos, que podem desencadear a cárie de mamadeira. Para evitar esse tipo de problema, o ideal é fazer a higienização da boca diariamente com a escova massageadora de gengiva, que além de tirar as impurezas da parte profunda e de trás da gengiva, suaviza a irritação do nascimento dos dentinhos.

E aí, gostou do checklist para higienização dos bebês?