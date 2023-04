Reinafarma destaca o papel do colágeno para o corpo e a importância de seu uso a partir dos 25 anos

O colágeno é uma das proteínas mais queridinhas quando o assunto é rejuvenescimento e melhora da elasticidade da pele. Ela tem papel fundamental para manter as células firmes e unidades, além de atuar na formação de alguns tecidos como cartilagens e ligamentos, presentes nas articulações. A Reinafarma destaca o papel do colágeno para o corpo e a necessidade da utilização da proteína no dia a dia.

Para começar, é importante entender que à medida que envelhecemos, o corpo passa a reduzir menos colágeno, o que interfere diretamente na prevenção do envelhecimento, assim como em diversos outros aspectos, como linhas de expressão, estrias e rugas, entre outros.

Por volta dos 25 anos de idade, começa a existir a perda de cerca de 1% de colágeno por ano. Para as mulheres, a situação se torna ainda mais crítica após a menopausa, onde a perda da produção da proteína chega a 30%. Isso mostra o quanto o consumo do colágeno é fundamental ao longo dos anos.

Principais fontes de colágeno

A produção de colágeno está ligada, também, com o consumo de alimentos proteícos e ricos em aminoácidos, vitamina c, zinco e silício. Os alimentos ricos nessas substâncias aumentam a absorção da proteína e contribuem para a produção dela no organismo.

Entre os principais alimentos ricos em colágeno estão o frango, principalmente os pés, o ovo, gelatina, carne vermelha, de preferência partes com ossos e cartilagens como o mocotó, e peixes. Uma dica para aproveitar melhor o colágeno desses alimentos é que eles sejam consumidos cozidos ou assados, evitando a perda de nutrientes.

Suplementação

Manter uma alimentação adequada nem sempre é uma tarefa fácil. E nesse contexto, é importante buscar meios que garantam a quantidade ideal de colágeno no organismo. A suplementação é uma excelente aliada na prevenção do desgaste das cartilagens, ossos, e tendões, assim como melhora o sistema circulatório, além de garantir os benefícios que a proteína oferece ao corpo. O Complemento alimentar é indicado para pacientes com idade a partir dos 25 anos.

A Reinafarma oferece diversos tipos de colágenos que são usados para a suplementação, podendo ser em cápsulas ou em pó. Entre eles, o Renova Be, considerado o melhor colágeno do Brasil. Garanta já o seu Renova Be na farmácia genuinamente paraense!