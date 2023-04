Reinafarma alerta para o uso consciente de antibióticos e respeito à orientação médica

Os antibióticos são essenciais para combater inúmeras doenças, impedindo a multiplicação ou destruindo as bactérias. Apesar dos benefícios, é importante destacar que o uso indiscriminado desses remédios pode trazer uma série de complicações para o organismo. A Reinafarma faz um alerta para o uso consciente da medicação e ressalta a importância da orientação médica.

Até alguns anos atrás, era comum ir à farmácia e comprar um antibiótico sem ter prescrição médica. De uns tempos para cá, isso mudou. Atualmente, para ter acesso a esse tipo de medicação é necessário ter a receita médica, a qual fica retida na farmácia. Essa forma de comercializar o medicamento tem a finalidade de combater o uso indiscriminado de antibiótico.

Quais os riscos?

Entre os principais riscos do uso incorreto dos antibióticos está o fato de as bactérias desenvolverem uma resistência aos medicamentos, o que pode dar origem às superbactérias, como são chamadas, que são aquelas que, por alguma mutação, acabam sobrevivendo ao princípio ativo dos bactericidas, repassando essa capacidade aos seus descendentes.

Perda da eficácia

O consumo inadequado de antibióticos pode trazer um risco ainda maior: a ineficácia da medicação. O resultado é um número bem maior de bactérias que não são combatidas pelos medicamentos existentes no mercado, o que pode causar um dano imenso à população, levando inúmeras pessoas à morte.

Orientação médica

Os médicos têm um papel fundamental para diagnosticar os pacientes e preescrever de forma adequada uma medicação. Para fazer uso de antibióticos, é necessária uma consulta ao médico, na qual o profissional definirá o melhor tratamento, o tempo necessário do uso dessa medicação e a dose específica para tratar o problema. Seguir as orientações do médico é fundamental para o sucesso do tratamento e, assim, evitar possíveis complicações.

