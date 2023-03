Páscoa: Reinafarma alerta sobre consumo exagerado de chocolate no período festivo

A Páscoa está chegando e esse é um período em que o consumo de chocolate aumenta, e muito. Sem dúvidas, não tem como deixar de aproveitar o feriado mais saboroso do ano. Porém, é fundamental ter muito cuidado para não exagerar na iguaria. A Reinafarma faz um alerta sobre os riscos e traz dicas para aproveitar o chocolate sem qualquer problema.

Controlar a vontade de se deliciar com os ovos de chocolate e todas as guloseimas típicas dessa época, mas é importante entender que o consumo desenfreado desses alimentos pode trazer diversos prejuízos à saúde, como destaca a farmacêutica da Reinafarma, Mariana Graziella.

"O consumo exagerado do chocolate pode ocasionar diarreia, refluxo, náuseas, dores estomacais, dores de cabeça e até desencadear um processo alérgico (coceiras, irritação na pele com vermelhidão e bolhas, diarreia e rinite alérgica, que por vezes é confundida com resfriado), além de sobrecarregar o pâncreas, alterando assim o funcionamento da insulina (hormônio com importante função no metabolismo dos carboidratos no sangue) no corpo", ressalta a especialista.

Além disso, exagerar no chocolate pode causar aumento no ganho de peso e o risco de desencadear a temida diabetes, já que o doce derivado do cacau é rico em gorduras e açúcares, que podem sobrecarregar o organismo quando consumidos em excesso.

Consumo moderado faz bem

Ao contrário do que muita gente pensa, o chocolate não é um vilão. Quando consumido de forma moderada, o alimento se torna um grande aliado da saúde e traz muitos benefícios para o organismo. O segredo é consumir a quantidade correta para o dia a dia e optar por opções mais saudáveis.

"O chocolate tem vários benefícios, como melhora a saúde do coração, estimula o sistema nervoso central, aumenta a sensação de bem estar, diminui a pressão arterial, aumenta o valor do colesterol bom ( HDL) e diminui o colesterol ruim (LDL). O consumo moderado é o segredo: 30 gramas diárias dos tipos mais saudáveis (70% cacau ou mais)", complementa Mariana.

Além disso, é importante ressaltar os benefícios que o chocolate proporciona para o organismo, principalmente os produtos na versão amarga. "Não são todos os chocolates que são benéficos para a saúde. Você deve se atentar que os chocolates benéficos para a saúde são os na versão amarga que, se consumidos de forma correta, pode aumentar o nível energético e deixa o indivíduo mais ativo, concentrado e até disposto, além de combater o envelhecimento de pele. Porém, tudo o que é consudo em excesso, faz mal a saúde", destaca a farmacêutica da Reinafarma, Marcelli Silva.

É importante deixar claro que crianças abaixo de dois anos não devem comer doces, o que inclui chocolates. As crianças maiores também devem manter o consumo moderado, não podendo ultrapassar 15g por dia. A dica para os pequenos é garantir ovos de Páscoa pequenos e com brinquedos, o que ajuda a distrair as crianças.

Cuidado com alergias

O consumo exagerado de chocolate pode trazer sérios riscos à saúde, o que inclui os processos alérgicos. O aparecimento de alergias é muito comum durante esse período festivo, principalmente em crianças, mas é importante ficar atento aos sinais, que podem aparecer como coceiras, irritação na pele com vermelhidão e bolhas, diarreia e rinite alérgica.

A farmacêutica da Reinafarma destaca que nesses casos, a dica é "buscar assistência médica para que o mesmo prescreva um auto injetor de epinefrina", explica Mariana. Além disso, a profissional complementa destacando que ser alérgico ao chocolate nem sempre significa que o paciente é alérgico ao cacau.

"Outros insumos presentes em alguns chocolates também podem desencadear reações. Além disso, o tratamento de alergia ao chocolate tem várias arestas. Para o alívio dos sintomas os anti- histamínicos e corticosteróides são úteis", finaliza Mariana.

Outro alerta é para as pessoas que têm diabetes. O consumo deve ser feito com responsabilidade. "O chocolate pode estimular o pico de insulina no sangue, devido ao alto índice glicêmico do doce, principalmente na versão com leite ou branco. A glicose pode chegar rapidamente no sangue, elevando a concentração de açucar dentro das células. Mesmo que o chocolate dight seja indicado para esse tipo de público, ainda é necessário que tome cuidado ao consumi-lo", explica Marcelli.

A Reinafarma possui diversas delícias de Páscoa e tem opções para deixar o seu feriado ainda mais irresistível. E em caso de alergias, a farmácia genuinamente paraense conta com uma série de produtos que auxiliam pacientes que possuem alergia ao chocolate. Vem aproveitar a melhor Páscoa da cidade!