Outubro Rosa: diagnóstico precoce de câncer de mama aumenta as chances de cura

O Outubro Rosa é uma campanha que tem como finalidade reforçar a conscientização das mulheres sobre a prevenção do câncer de mama, que é o segundo tipo de tumor mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele.



Apesar da alta incidência da doença, a boa notícia é que as chances de cura da doença podem chegar a 95% quando o diagnóstico do mesmo é realizado precocemente. Existem diversos métodos que podem ajudar no diagnóstico precoce da doença. Pensando nisso, a Reinafarma destaca algumas estratégias que podem auxiliar na breve descoberta do câncer de mama, assim como exames que são fundamentais para o ponto de partida na luta contra o câncer de mama.



Mudanças nas mamas



A população feminina deve ficar atenta às mudanças habituais das mamas em diferentes ciclos de vida e os principais sinais suspeitos de câncer de mama. A orientação é que a mulher fique atenta e palpe suas mamas sempre que se sentir confortável para tal, seja na hora do banho ou no momento da troca de uma roupa. A descoberta precoce de possíveis nódulos pode ajudar no tratamento da doença.



Mamografia e o ultrassom



Esses tipos de exames servem para identificar o câncer ainda na sua fase inicial. A mamografia é o exame de escolha para iniciar o rastreamento e utiliza a radiação (raio-X) em doses pequenas e seguras para gerar as imagens. Por meio do exame, é possível identificar calcificações, alterações da arquitetura da mama e nódulos que podem sinalizar para a necessidade de uma investigação aprofundada, dependendo da característica de cada achado.



A ultrassonografia atua como um complemento da mamografia. Ela usa uma tecnologia de emissão de ondas sonoras para formar as imagens, permitindo a diferenciação de lesões císticas (conteúdo líquido) e sólidas, assim como a avaliação precisa da forma e das margens de cada achado, gerando informações que podem sugerir a natureza benigna ou maligna de cada lesão.



Ressonância magnética



Trata-se de um exame utilizado principalmente quando existe grande risco de a mulher ter câncer da mama, especialmente quando existem alterações nos resultados da mamografia ou do ultrassom.



Biópsia



É o exame que dá o diagnóstico. Ela é feita em laboratórios com uma anestesia local e retira com uma agulha as amostras lesionadas da região da mama.