Exagerou na comida? Reinafarma traz dicas para melhorar a saúde digestiva

Que atire a primeira pedra quem nunca exagerou em uma refeição e acabou o almoço ou jantar com aquela sensação de que comeu demais. Parece algo muito isolado, mas exagerar na comida é mais comum do que se pensa. A Reinafarma traz dicas para você cuidar melhor do sistema digestivo, principalmente nesse período de festas, como no Carnaval.

Seja em um almoço especial em família, festa, jantar entre amigos ou naquela viagem para curtir a folia, comer além do esperado não é o fim do mundo e é possível, sim, voltar aos eixos e se sentir bem. Para deixar a saúde digestiva em dia, é importante seguir algumas orientações que ajudam a voltar a ter equilíbrio na hora da alimentação.

O farmacêutico da Reinafarma, Rômulo Ferreira, explica de que forma é possível manter a saúde digestiva. "Podemos cuidar do sistema digestório através de atividades físicas, beber bastante água, ter uma dieta equilibrada, evitar o estresse cotidiano, assim como evitar o consumo de álcool e cigarro", destaca o profissional, que também ressaltou a importância de manter os exames periódicos em dia.

O que fazer depois de exagerar na comida?

O primeiro passou a se fazer depois de uma situação em que a pessou comeu além da conta é voltar para a rotina alimentar. Além disso, é fundamental respeitar os sintomas e sinais que podem surgir após o exagero e que podem indicar problemas digestivos, como azia, queimação, refluxo, constipação ou diarréia.

Nesses casos, é importante investigar o problema em consulta médica. Outra dica é evitar a automedicação para aliviar a dor e o desconforto, destaca o farmacêutico da Reinafarma.

"O grande perigo desse hábito é que o medicamento, muitas vezes, elimina o sintoma, mas não permite detectar alguma possível doença do trato digestivo, podendo até mesmo piorar a situação a longo prazo. Portanto, não se automedique em situação alguma. Ao notar sintomas como esses com frequência, não ignore. Procure uma avaliação médica para ter certeza de que foi uma eventualidade ou se pode indicar algum sintoma digestivo", finaliza Rômulo.