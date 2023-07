Reinafarma Manipulação investe no cuidado com o paciente de forma individualizada

A indústria farmacêutica produz medicamentos em larga escala e com dosagem padronizada, atuando de forma generalista para uma série de doenças. Essas dosagens nem sempre atendem a todas as necessidades. E é aí que as medicações manipuladas exercem um papel fundamental, garantindo um tratamento específico e individualizado, gerando diversos benefícios para os pacientes. A Reinafarma Manipulação destaca a importância dos medicamentos manipulados para o tratamento de diversas doenças.

Os medicamentos manipulados atuam de forma significativa no tratamento e sucesso terapêutico, podendo agir no combate de diversos problemas de saúde de uma única vez, levando em consideração as especificidades de cada pessoa.

“Na farmácia de manipulação o paciente tem maior possibilidade de apresentações farmacêuticas, permitindo melhor e maior adequação à necessidade de cada paciente, tendo a vantagem de que duas ou mais substâncias sejam associadas. Além disso, permite a produção de medicamentos sem substâncias, como conservantes, estabilizantes, lactose ou açúcar”, ressalta a farmacêutica da Reinafarma, Amanda Carolina Carvalho.

Além de trazer benefícios para a saúde, os medicamentos manipulados também geram impactos econômicos, assim como para a preservação do meio ambiente. Os produtos farmacêuticos manipulados podem ser até 20% mais baratos que os tradicionais, o que garante uma boa economia para o bolso. E quanto ao meio ambiente, com as dosagens individualizadas, raramente ocorrem sobras, o que contribui significativamente para a redução do descarte de medicamentos.

Reinafarma Manipulação

Garantir o melhor atendimento, de forma humanizada e com a qualidade que só a farmácia genuinamente paraense oferece, é prioridade para as equipes que atuam na Reinafarma Manipulação.

“Nosso diferencial é proporcionar a atenção farmacêutica, garantindo com responsabilidade, ética e atendimento personalizado, serviços de qualidade na manipulação de medicamentos seguros e eficazes para nossos pacientes”, destaca a farmacêutica.

A Reinafarma Manipulação possui um centro de competência farmacêutica com laboratórios que seguem as mais rígidas normas de segurança e equipamentos de última geração, para garantir segurança, qualidade e eficácia aos seus medicamentos. "Na Reinafarma você encontra experiência em medicamentos personalizados, suplementos e cosméticos", finaliza a farmacêutica.

A Reinafarma Manipulação conta com três unidades em Belém, localizadas nas avenidas Senador Lemos, Duque de Caxias e Visconde de Souza Franco, e uma no município de Bragança. Vá até a unidade mais próxima e garanta os melhores medicamentos personalizados feitos especialmente para você!