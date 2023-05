Reinafarma: como a farmácia pode contribuir para o tratamento de doenças que afetam a saúde mental

A comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humores vem crescendo cada vez mais no Brasil. Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, entre os anos de 2017 e 2021, a venda desses medicamentos cresceu cerca de 58% no país. Essa estatística traz um alerta sobre a importância da farmácia no tratamento de ansiedade, depressão, assim como outras doenças que afetam a saúde mental. A Reinafarma destaca o papel do farmacêutico e a importância de comprar esse tipo de medicamentos em um local adequado.

As medicações utilizadas no tratamentos de doenças que afetam a saúde mental precisam de cuidados. Por isso, o acompanhamento de um médico e de um farmacêutico é fundamental para entender e controlar os efeitos das medicações.

"A farmácia é o local onde o paciente comprará sua medicação. Será a última etapa para a utilização do medicamento. O farmacêutico será de fundamental importância para prestar a assistência farmacêutica, orientando esse paciente quanto a posologia, horário correto para a tomada da medicação, verificando se dentre os medicamentos poderá ocorrer interações medicamentosa. São procedimentos que levarão o paciente a ter uma utilização correta dos medicamentos", destaca o coordenador farmacêutico da Reinafarma, Alexandre Barros.

Além da orientação sobre os medicamentos, o profissional farmacêutico atua no acolhimento dos pacientes. "O profissional farmacêutico pode oferecer ao paciente com esses problemas acolhimento, orientação adequada para utilização das medicações, orientações não farmacológicas, como yoga, acupuntura", destaca o profissional.

Fique atento às normas técnicas

A venda de medicamentos requer muitos cuidados. É preciso estar dentro das normas técnicas da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). E quando o assunto é medicamento controlado, os cuidados são ainda maiores.

A Reinafarma é uma das poucas farmácias no Pará que se enquadram na portaria 344/99 da Anvisa, que é o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Estar dentro desses parâmetros é fundamental para garantir a segurança do paciente, para que o mesmo não corra riscos de estar adquirindo um produto inadequado, podendo levar ao paciente o risco de utilizar um produto fora dos padrões, acarretando até em uma intoxicação medicamentosa.

"É muito importante que a farmácia esteja dentro das normas técnicas estabelecidas pela vigilância sanitária, porque o paciente terá a certeza que a sua medicação será proveniente de todas as normas de qualidade, tais como medicamentos com controle de temperatura, controle de validade, entre outros", explica o coordenador farmacêutico da Reinafarma.