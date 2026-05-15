Rede de franquias Ways anuncia expansão para o Norte em parceria com o Sistema de Ensino Equipe

A Ways Bilingual School, rede de franquias de escolas de formação integral bilíngue e alta performance do grupo Arco Educação, amplia sua presença nacional e anuncia a chegada a Belém (PA), no bairro do Umarizal, em 2027, marcando a estreia da rede na região Norte do país. A expansão contará com a parceria do Sistema de Ensino Equipe, tradicional instituição educacional que atualmente reúne 10 unidades no estado.

A assinatura do contrato ocorreu durante a Bett Brasil, o maior evento de educação e tecnologia da América Latina, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, e contou com a participação dos sócios-diretores do Sistema de Ensino Equipe, Hélio Castanheira e Nonato Reis. Atualmente, a Ways conta com unidades em São Paulo e Fortaleza e, em breve, também abrirá uma unidade em São Luís (MA).

Para Ari de Sá Neto, Fundador e CEO da Arco Educação, a união com o Sistema de Ensino Equipe reforça a missão de levar educação de alta performance para regiões estratégicas. “O Pará reúne uma combinação estratégica de potencial econômico, crescimento regional e demanda crescente por educação de alta qualidade. A chegada da Ways Bilingual School no estado reforça a visão da Arco de expandir de forma sustentável, levando inovação educacional e formação de excelência para regiões cada vez mais relevantes no desenvolvimento do Brasil”, afirma.

“O Sistema de Ensino Equipe é a 11ª melhor escola do Brasil, um país que conta com mais de 50 mil escolas. Isso é uma honra muito grande para nós. Estamos agora nos associando a uma outra marca forte. Belém do Pará precisava de uma escola bilíngue integral”, afirma Nonato Reis, Sócio Fundador do Sistema de Ensino Equipe.

Para Hélio Castanheira, Sócio Diretor no Sistema de Ensino Equipe, a Ways chega a Belém para trazer o que o povo da cidade merece. “Além de um ensino de qualidade, que nós já temos, um ensino que visa à internacionalização, diferenciado e com as soluções da Arco Educação. Estamos muito felizes em fechar esta parceria”, diz.

A entrada na região Norte representa um eixo estratégico para o plano nacional de expansão da Ways, que já reúne investimentos superiores a R$ 40 milhões. Com a previsão de abrir 50 novas unidades ao longo dos próximos anos, a rede fortalece sua presença nacional por meio de um criterioso processo de seleção de parceiros.

“A Ways tem um modelo de ensino que integra bilinguismo, formação integral e ensino de alta performance. Nossa estratégia de expansão prioriza alianças com grupos educacionais reconhecidos regionalmente e com sólida experiência em gestão escolar, assegurando que o crescimento da rede ocorra sem comprometer a excelência acadêmica que caracteriza a marca”, afirma Juliana Zero, Diretora de Franquias Ways Bilingual School.