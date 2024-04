Recicle Soluções Ambientais: tudo o que você precisa saber sobre o descarte irregular de resíduos

O descarte irregular de resíduos trata-se da disposição inadequada de lixo em locais não designados. Essa prática é extremamente prejudicial para o meio ambiente e para a saúde pública, pois ocasiona a poluição do solo, da água e do ar, além de contribuir para a proliferação de doenças. Pensando na preservação do meio ambiente, a Recicle Soluções Ambientais atua na coleta, no transporte e na destinação final de resíduos em toda a região metropolitana de Belém.

De acordo com Ronivaldo Castelo, gerente operacional da Recicle, existem diversas ações que caracterizam o descarte irregular de resíduos, entre elas, jogar lixo em locais inapropriados como terrenos baldios, margens de canais, ruas, calçadas ou praças.

“O depósito de entulho, móveis velhos e restos de construção em áreas não designadas para isso é um grande problema da nossa cidade. Além disso, o descarte inadequado de medicamentos, como jogá-los em lixeiras comuns, também pode acarretar danos ambientais e de saúde pública”, explica.

É válido ressaltar que os materiais descartados inadequadamente podem contaminar o solo com substâncias tóxicas, comprometendo a fertilidade e afetando a vegetação. Além disso, os resíduos jogados em rios, lagos ou oceanos contaminam a água, prejudicando a vida aquática e comprometendo sua qualidade para consumo humano.

A queima de lixo também libera poluentes atmosféricos nocivos, contribuindo para a deterioração da qualidade do ar e afetando a saúde respiratória. Além disso, o descarte irregular de lixo em áreas urbanas e rurais prejudica a estética do ambiente, reduzindo o valor estético e turístico dessas áreas.

COP 30

Para o gerente operacional da Recicle, as expectativas para a resolução dessa problemática são grandes, tendo em vista que, em 2025, Belém irá receber a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que vai trazer uma série de ações e compromissos para reduzir a interferência do aquecimento global no sistema climático do planeta.

"A capital paraense deve ter, de fato, uma política de descarte dos resíduos sólidos com soluções efetivas como ecopontos; redução e eliminação de pontos críticos e irregulares de descarte de resíduos nas ruas da capital; medidas punitivas para quem descartar resíduos de forma inapropriada; fortalecimento das cooperativas de catadores, gerando emprego e renda na cidade; além de uma polícia de coleta de entulho e de reciclagem, tornando assim a cidade sede da COP 30 um exemplo para outras cidades brasileiras no que diz respeito à política de gestão de resíduos sólidos, garantindo também qualidade de vida para a população”, afirma Ronivaldo Castelo.

A Recicle exerce um papel fundamental no que diz respeito à logística adequada de descarte de resíduos sólidos em Belém, região metropolitana e na Amazônia, buscando ser uma organização de soluções para o futuro, comprometida com a qualidade, transparência e respeito ao meio ambiente e seus clientes.