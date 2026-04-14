Raimundão mantém pré-candidatura forte e consolida apoios para disputa à Alepa

O ex-prefeito de Bragança, Raimundão, segue firme na construção de sua pré-candidatura a deputado estadual, com foco na conquista de uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Disputado por diferentes partidos, Raimundão optou por permanecer filiado ao MDB, atendendo a convite do ex-governador Helder Barbalho e da atual governadora Hana Ghassan, reforçando seu alinhamento com o grupo político que hoje conduz o Estado.

Com forte presença política na região, o ex-prefeito aparece como um dos nomes mais competitivos no cenário eleitoral, figurando entre os líderes nas pesquisas para deputado estadual no Pará e sendo apontado como um dos dez favoritos à conquista de uma cadeira no Legislativo.

Nos últimos meses, Raimundão tem intensificado sua agenda política, com visitas a diversos municípios paraenses, ampliando sua base de apoio e firmando alianças estratégicas com lideranças locais. O movimento fortalece sua pré-campanha e consolida seu nome como uma das principais apostas para as eleições.