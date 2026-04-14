Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Raimundão mantém pré-candidatura forte e consolida apoios para disputa à Alepa

Ex-prefeito de Bragança está entre os líderes nas pesquisas para deputado estadual no Pará

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Bragança
fonte

Raimundão tem intensificado sua agenda política, com visitas a diversos municípios paraenses (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

O ex-prefeito de Bragança, Raimundão, segue firme na construção de sua pré-candidatura a deputado estadual, com foco na conquista de uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Disputado por diferentes partidos, Raimundão optou por permanecer filiado ao MDB, atendendo a convite do ex-governador Helder Barbalho e da atual governadora Hana Ghassan, reforçando seu alinhamento com o grupo político que hoje conduz o Estado.

Com forte presença política na região, o ex-prefeito aparece como um dos nomes mais competitivos no cenário eleitoral, figurando entre os líderes nas pesquisas para deputado estadual no Pará e sendo apontado como um dos dez favoritos à conquista de uma cadeira no Legislativo.

Nos últimos meses, Raimundão tem intensificado sua agenda política, com visitas a diversos municípios paraenses, ampliando sua base de apoio e firmando alianças estratégicas com lideranças locais. O movimento fortalece sua pré-campanha e consolida seu nome como uma das principais apostas para as eleições.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

eleicoes

prefeituradebraganca

panoramabragança2026

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda