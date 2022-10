Inovações tecnológicas marcam os 40 anos da Rádio Liberal

Durante a trajetória de 40 anos, a Rádio Liberal FM acompanha as inovações digitais para oferecer a melhor experiência aos ouvintes. Desde investimentos em infraestrutura, como as mudanças de estúdios, até a adoção de novos canais de comunicação com o público foram adaptações implantadas para manter a qualidade da programação e fidelizar a audiência.

O editor multimídia Andson Macedo trabalha há 11 anos no Grupo Liberal e explica que vários formatos foram incorporados ao longo dos anos. “Uma equipe qualificada sempre em busca de informação e investimento em equipamentos capazes de levar o rádio para os mais diversos tipos de canais. A Rádio é acompanhada por variados públicos, aqueles que cresceram nesses 40 anos ouvindo a rádio e os mais jovens que têm smartphones, aplicativos e Smart TVs incorporados no seu dia a dia. Para eles, encontrar o rádio é uma questão de clique ou toque”, pondera o editor.

O editor multimídia Andson Macedo, que trabalha no Grupo Liberal há 11 anos, conta que as mudanças digitais fidelizam o público e conquistam novos ouvintes (Arquivo pessoal)

A integração entre os dispositivos e aplicativos de áudio e vídeos facilitam ainda mais o alcance do rádio. Hoje, a Rádio Liberal FM está disponível no app “Liberal Rádios" e no portal OLiberal.com, com programação musical, quadros de entrevistas, flashes de repórteres direto das ruas de Belém e o programa jornalístico Liberal Notícias. “Já estamos nos preparando para lançar uma programação diária, ao vivo e integrada em todos os nossos canais digitais, um passo importante”, adianta Andson.

Tecnologias possibilitam que os programas sejam exibidos em espaços como os serviços de streaming Facebook, Youtube e Instagram com transmissões ao vivo. “Tive a oportunidade de estar presente na montagem da estrutura do estúdio da Liberal FM que passou a contar com iluminação, câmeras, TVs e equipamentos de áudio e vídeo no qual hoje eu opero, levando conteúdo ao vivo e edições para os nossos canais de streaming e rádio”, relembra.

As lives nos streamings e o surgimento e popularização dos aplicativos de mensagens instantâneas também mudaram a relação do público com a rádio. A praticidade do WhatsApp permite a comunicação mais direta e pessoal dos ouvintes com os locutores por meio das participações.

Andson conta que o atendimento era feito por um número de telefone fixo, em que só era possível atender uma única pessoa por vez enquanto as outras precisavam aguardar e contar com sorte de encontrar a linha desocupada. Os aplicativos de mensagens instantâneas permitem o atendimento de várias pessoas ao mesmo tempo com a troca de diferentes formatos, áudio, vídeo e texto.

“Com a chegada dos aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp, os ouvintes puderam se aproximar ainda mais do rádio, e estão a alguns toques na tela do seu celular para se comunicar com os locutores, pedir música, participar de promoções ou enviar informações”, complementa.