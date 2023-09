Quer adoçar a rotina? Confira 3 receitas feitas com chocolate do Atacadão

O chocolate está entre os doces preferidos no dia a dia dos brasileiros. E uma das explicações para essa preferência, além do sabor irresistível, é o poder único que o chocolate tem para transformar um dia ruim e trazer boas energias para a rotina. Além dos chocolates tradicionais, como os em barra, é possível inserir a iguaria em diversas receitas. O Atacadão separou três dicas de receitas deliciosas que têm como principal ingrediente o chocolate.

Brownie

Ingredientes:

150 g de chocolate meio amargo

50 g de manteiga em cubos

Meia xícara (chá) de açúcar mascavo

5 colheres (sopa) de açúcar

2 ovos

1 colher (chá) de essência de baunilha

Meia xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 xícara (chá) de nozes picadas

Modo de Preparo: em uma panela, coloque o chocolate e a manteiga e leve ao fogo em banho-maria, até obter um creme homogêneo. Em seguida, adicione o açúcar mascavo e o açúcar e mexa até estar bem dissolvido. Em um recipiente, bata os ovos com a essência de baunilha e misture ao creme de chocolate. Depois, acrescente a farinha de trigo, o bicarbonato e as nozes. Despeje a massa em uma forma retangular, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos. Para finalizar, desenforme e deixe esfriar. Corte em quadrados e sirva.

Brigadeiro com morango

A mistura de chocolate com morango traz um sabor único para a receita (Reprodução/Receitas com Brigadeiro)

Ingredientes:

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

80 g de chocolate 50 por cento cacau

20 g de manteiga

Morangos a gosto

Modo de Preparo:

O primeiro passo é misturar todos os ingredientes, com exceção dos morangos, e levar ao forno até soltar do fundo da panela. Após alcançar o ponto, coloque em um prato untado com manteiga e deixe esfriar por, aproximadamente, 4 horas. Por fim, molde abra a massa do brigadeiro com a mão, coloque o morango dentro e envolva com a massa. Para finalizar, cubra os brigadeiros com confeito de sua preferência.

Mousse de chocolate fit

Mousse de chocolate fit é uma ótima opção para quem não quer sair da dieta (Reprodução/Receiteria)

Para quem prefere opções mais saudáveis e não quer sair da dieta, mas também não abre mão de comer algo delicioso, uma boa dica é colocar a mão na massa e preparar um mousse de chocolate fit. Por ser uma receita low carb, o delicioso mousse não leva açúcar e não contém farinha, nem glúten e nem lactose. Além disso, a porção serve até 4 pessoas.

Ingredientes:

4 ovos

150g de chocolate amargo (70% cacau ou mais sem lactose)

3 colheres de sopa de adoçante xilitol ou 3 colheres de açúcar mascavo

50g de manteiga ghee

1 colher de chá de extrato de baunilha

Finalizar com raspas de chocolate, raspas de laranja, flor de sal ou cacau nibs a gosto

Modo de preparo: inicie o preparo separando as claras das gemas e reservando-as em um recipiente. Em uma tigela, coloque o chocolate e a manteiga e leve ao micro-ondas ou em uma panela em banho-maria para derreter. Enquanto isso, bata as claras juntamente com o adoçante e a baunilha até o ponto de neve.

Retire a película das gemas de forma cuidadosa, de preferência com uma peneira, o que facilita no manuseio. Em seguida, misture a gema ao chocolate derretido já morno. Depois, misture bem as gemas até começarem a endurecer. Agora, junte com as claras em neve e misture delicadamente até ficar homogêneo. No final, acrescente raspas de chocolate 70% cacau ou nibs de cacau e leve para gelar por duas horas.

O Atacadão oferece uma grande variedade de chocolates, que agradam a todos os gostos, para o preparo de diversas receitas ou para degustar no dia a dia. Além disso, no Atacadão você encontra todos os ingredientes para a sua receita e com o menor preço da cidade.