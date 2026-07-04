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Quanta Engenharia celebra 20 anos com trajetória marcada pela sofisticação e excelência

Construtora boutique soma 12 empreendimentos lançados na capital paraense e consolida atuação baseada em excelência, elegância e exclusividade

Paloma Lobato
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Mont Tremblant dispõe de espaços que garantem momentos únicos para toda a família (Divulgação/Quanta Engenharia)

Há duas décadas, a Quanta Engenharia vem construindo uma trajetória pautada pela valorização da arquitetura, da engenharia e da exclusividade no mercado imobiliário paraense. Ao completar 20 anos de atuação, a empresa reforça sua posição como uma construtora boutique, reconhecida pelo desenvolvimento de empreendimentos de alto padrão que unem sofisticação, qualidade construtiva e atenção aos detalhes.

Desde sua fundação, a Quanta adotou uma proposta diferente da construção convencional. Em vez de seguir tendências passageiras, a empresa apostou em um modelo que privilegia projetos autorais e uma concepção de moradia voltada à experiência dos moradores. Cada empreendimento é pensado para ir além da funcionalidade, traduzindo um conceito de viver que valoriza conforto, estética e identidade.

"Nós traçamos três pilares para começar a nossa empresa: excelência, elegância e exclusividade. Desde a escolha do terreno, a localização, o projeto tinha que ser um projeto belo. A Quanta busca sempre surpreender o cliente no produto que ele está recebendo. Não é só por dinheiro ou lucro, e sim por realização profissional de todas as pessoas que trabalham na Quanta. Isso foi o que fez a gente chegar até os 20 anos com esse reconhecimento dos clientes ao nosso trabalho", destaca Ricardo Costa, diretor da Quanta.

image Signature é um empreendimento para quem valoriza a experiência de viver em um verdadeiro resort urbano, com privacidade (Divulgação/Quanta Engenharia)

A combinação entre excelência em engenharia superior, elegância em cada detalhe dos projetos e exclusividade em ditar novas tendências ao mercado paraense resulta em imóveis que buscam oferecer não apenas alto desempenho construtivo, mas também ambientes planejados para proporcionar experiências diferenciadas aos moradores.

"Na medida em que a Quanta evoluiu e começamos a fazer entregas, as pessoas começaram a identificar a qualidade dos nossos produtos e começamos a ter o respeito da sociedade. A Quanta tem um diferencial muito importante. Nós não temos dez lançamentos para entregar em quatro ou cinco anos. E isso faz com que nos dediquemos mais aos produtos, podendo entregar coisas melhores, mais bem acabadas e que o mercado está cada vez mais exigindo", ressalta o diretor da Quanta Engenharia, Albino Vieira.

Ao longo desse período, a construtora lançou 12 empreendimentos em Belém, consolidando um portfólio que acompanha a evolução da cidade e das expectativas de um público cada vez mais exigente. Atualmente, dois novos projetos estão em fase de construção: o Seletto e o Signature, além do Vista 330, que será lançado em breve, e prometem reforçar o padrão de excelência que caracteriza a marca.

image Empreendimentos buscam oferecer não apenas alto desempenho construtivo, mas também ambientes planejados para proporcionar experiências diferenciadas aos moradores (Divulgação/Quanta Engenharia)

Ao longo dos 20 anos de história, a empresa construiu uma identidade baseada na valorização do bom gosto e da atenção aos detalhes. O conceito de exclusividadepermeia todas as etapas do processo, desde a escolha dos terrenos até o acabamento dos empreendimentos, refletindo uma filosofia que entende a arquitetura como uma expressão de permanência e significado.

CLIENTES SATISFEITOS

"Investir na Quanta é algo muito interessante e vantajoso. Eu escolhi a Quanta para ser a construtora que construiu o meu lar, onde eu moro, aonde eu sou feliz, onde eu realmente amo, e isso me faz dormir com tranquilidade. Eu participo da história de vida da Quanta em 15, desses 20 anos. Depois que eu conheci a Quanta, eu nunca mais adquiri imóvel de nenhuma outra construtora. Que venham muitos mais anos da Quanta e eu estarei junto com vocês sempre", ressalta o empresário e cliente da Quanta Engenharia, Ricardo Lucas.

image Quanta Seletto foi inteiramente inspirado na arquitetura biofílica, que integra design e infraestrutura à leveza do contato com a natureza (Divulgação/Quanta Engenharia)

Mais do que celebrar uma marca temporal, as duas décadas da marca representam a consolidação de um legado construído com planejamento, inovação e compromisso com a qualidade. Em um mercado cada vez mais competitivo, a Quanta Engenharia segue investindo em projetos que unem engenharia de alto padrão e arquitetura contemporânea, mantendo o propósito de transformar a forma de morar em Belém e contribuir para a valorização do cenário urbano da capital paraense.

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