Quadra representa o Norte em missão na sede da Pininfarina, na Itália

A Quadra foi uma das empresas brasileiras convidadas a integrar a “Friends of Pininfarina – Business Mission Italy”, uma missão estratégica realizada na sede da Pininfarina, em Cambiano, na região de Turim, Itália. O encontro reuniu líderes dos setores de arquitetura, engenharia e design para promover uma nova fase de colaboração entre marcas brasileiras e o estúdio mais prestigiado do mundo.

A programação incluiu visitas técnicas ao túnel de vento da Pininfarina — referência mundial em aerodinâmica e inovação — e experiências exclusivas com os concept cars e o hypercar Battista.

Ao lado de gigantes como Cyrela, Plaenge, NX Boats e Green House, a Quadra foi a única representante da região Norte, reafirmando seu posicionamento como uma das incorporadoras mais inovadoras do País.

Com mais de quatro décadas de atuação e uma trajetória marcada por visão de futuro e excelência, a Quadra já colabora com a Pininfarina em projetos como o Quadra Legacy Design by Pininfarina e Quadra Authentic Design by Pininfarina, desenvolvidos para transformar o horizonte urbano de Belém.

A participação da empresa na missão consolida seu compromisso com o design autoral e o desenvolvimento de empreendimentos que dialogam com as tendências internacionais mais avançadas.