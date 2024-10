Quadra Engenharia fortalece vínculo com clientes em visita guiada à obra

A Quadra Engenharia inova com uma experiência diferenciada e exclusiva aos seus clientes, o ‘My Quadra View’. Proprietários de imóveis do Lux Design by Quadra Living participaram do evento, no mês de setembro, que incluiu uma recepção com brunch seguida de visita guiada para apresentação do progresso da obra e detalhes do projeto.

De acordo com Denilson Rebouças, gerente de Obras Privadas da Quadra Engenharia, eventos como esse estreitam laços e fortalecem a conexão com a marca. “Essa experiência não só gera engajamento, ao integrar os consumidores como parte ativa do projeto, mas também proporciona uma vivência imersiva, que transcende o simples contato comercial, criando uma conexão emocional com a empresa. Ao cuidar de cada detalhe e transformar esse momento em algo memorável, humanizamos o processo de construção, fortalecendo o vínculo com os clientes”, explica.

O ‘My Quadra View’ é uma das ações da Quadra pautadas na transparência e confiança ao longo da jornada dos clientes, permitindo que acompanhem de perto a evolução de seu futuro lar, diretamente com engenheiros. “Nosso objetivo é transformar essas visitas em momentos aguardados, não apenas pelos clientes, mas também por toda a equipe envolvida na evolução das obras. A presença ativa dos colaboradores durante as visitações reforça a conexão entre quem constrói e quem realiza o sonho de morar, criando um ambiente de colaboração e celebração a cada etapa concluída”, complementa Denilson.

O Lux Design by Quadra Living está com obras avançadas e os clientes puderam acompanhar os detalhes (Divulgação/ Quadra Engenharia)

Segurança

Um dos aspectos mais importantes do canteiro de obras é a segurança das pessoas e das estruturas prediais. Por isso, no evento, o cumprimento dos protocolos teve um toque especial, com a entrega aos clientes de capacetes personalizados com seus nomes, simbolizando a atenção e personalização da experiência.

Na Quadra Engenharia, investir em segurança vai além de uma exigência legal; é uma forma de valorizar as pessoas. Os colaboradores são treinados de forma frequente e, durante as visitas, os clientes também recebem informações para o bem-estar de todos.

“Nosso compromisso é garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores, através da implementação de um robusto Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Durante eventos como este, reforçamos ainda mais nossa atenção, pois muitos de nossos clientes não estão familiarizados com o dia a dia da obra. A segurança vai além do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); trata-se de utilizá-los da maneira correta e mais adequada” - Denilson Rebouças, gerente de Obras Privadas da Quadra Engenharia

A primeira edição do ‘My Quadra View’ foi um sucesso e demonstrou o cuidado da Quadra em construir não apenas imóveis de alto padrão, mas também relacionamentos duradouros com seus clientes. A empresa reafirma seu compromisso em entregar um produto de excelência e proporcionar uma experiência inovadora aos seus clientes em todas as etapas do processo.