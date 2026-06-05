Quadra Aura apresenta novo conceito residencial voltado ao bem-estar em Belém

Belém passa a receber um novo conceito de moradia de alto padrão com o lançamento do Quadra Aura, empreendimento residencial localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a Travessa Soares Carneiro, no Umarizal. Apresentado como o primeiro Wellness Building da cidade, o projeto propõe uma forma de morar em que bem-estar, rotina, natureza e sofisticação caminham de maneira integrada.

O termo Wellness Building vem ganhando força no mercado imobiliário internacional ao definir edifícios planejados para favorecer qualidade de vida no cotidiano. A proposta ultrapassa a ideia tradicional de lazer condominial. Envolve arquitetura, áreas verdes, espaços de relaxamento, práticas físicas, convivência, conforto ambiental e serviços que ajudam o morador a cuidar do corpo e da mente dentro do próprio endereço.

Quadra Aura busca construir uma experiência residencial que una estética, funcionalidade e cuidado com o morador (Divulgação/Quadra)

No Quadra Aura, esse conceito aparece desde a implantação do empreendimento. O projeto será composto por duas torres residenciais, Brisa e Serena, em um terreno de 4.600 m². As unidades têm plantas amplas, com metragens que vão de 257 m² a 486 m² nos apartamentos tipo, além de penthouse e coberturas que chegam a 586 m² de área privativa.

A localização também reforça a proposta do projeto. O Umarizal é um dos bairros mais valorizados de Belém, com oferta de restaurantes, cafés, escolas, academias, serviços, comércio e centros de lazer. A ideia é reduzir deslocamentos e tornar a rotina mais fluida, um ponto cada vez mais valorizado por quem busca qualidade de vida em centros urbanos.

O empreendimento reúne nomes reconhecidos em diferentes áreas. O projeto conta com arquitetura de Armando Couceiro e Léo Maia, paisagismo de Benedito Abbud, consultoria de wellness assinada por Gabriela Hoffmann e Rafaella Panzini, além da consultoria de luxo da MCF, liderada por Carlos Ferreirinha e Martin Gutierrez. A combinação busca construir uma experiência residencial que una estética, funcionalidade e cuidado com o morador.

Empreendimento chega com uma leitura local que combina o clima, a paisagem e o modo de vida da cidade (Divulgação/Quadra)

Entre os espaços de bem-estar previstos estão academia, sala de artes marciais, spinning, massoterapia, yoga, dança, pilates, circuito funcional, solário, spa com ducha amazônica, chuveiro horizontal, piscina aquecida, hidromassagem aquecida, crioterapia, sauna, zona de relaxamento e circuito de reflexologia.

Com o Quadra Aura, a construtora aposta em um produto que acompanha uma mudança de comportamento: morar bem passou a envolver tempo, saúde, privacidade, praticidade e contato com ambientes mais sensoriais. Em Belém, o empreendimento chega como uma leitura local desse movimento, combinando o clima, a paisagem e o modo de vida da cidade com um padrão residencial voltado à longevidade e ao bem-estar diário.