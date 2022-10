Quer trocar de carro? Confira as facilidades que a Peugeot e a Citroen oferecem

Comprar um carro novo, sem dúvidas, está entre os principais sonhos de consumo dos brasileiros. Ter um veículo garante liberdade para ir ao trabalho ou para curtir um momento de lazer com a família. Seja qual for a finalidade de ter um carro novo, é fundamental que o cliente busque as melhores opções no mercado de automóveis.

Realizar o sonho de comprar um carro pode ser menos complicado do que você imagina. Um exemplo disso são as facilidades que a Peugeot e a Citroen oferecem para quem pretende trocar de veículo. As empresas oferecem condições com parcelamento no cartão de crédito na entrada do cliente, avaliação de até 100% de tabela Fipe, bônus de até R$ 6 mil na avaliação do veículo usado, além de taxas de juros a partir de 0,99%.

Mais comodidade na hora de trocar de carro

A comodidade é essencial para quem pretende mudar de carro. Pensando nisso, as empresas oferecem aos clientes facilidade até na hora de vender o veículo usado. "O cliente deixa conosco e nós vendemos o usado dele sem nenhuma dor de cabeça dele precisar anunciar o carro na rua e esperar proposta. Isso é uma comodidade incrível para quem quer trocar de carro", explica a gerente comercial da PSA Revemar Belém, Katia Soares.

Outra facilidade oferecida pela empresa é a modalidade "Troca com Troco", onde o cliente disponibiliza um carro de maior valor, recebe um com preço abaixo e ainda leva o troco, ou a diferença de valor, para casa.

Melhor avaliação de veículos usados

A PSA Revemar se destaca no mercado quando o assunto é avaliação de veículos usados. "A gente tem a melhor avaliação do seu usado. Pagamos até 100% da tabela Fipe e ainda temos um bônus nas avaliações. Veículos que estão dentro da garantia, que foram revisados conosco, da nossa marca Citroen e Peugeot, temos um bônus adicional para esses clientes", ressalta Katia.

Quando trocar de carro

Trocar de carro é o desejo de quase todo brasileiro. Porém, para não perder dinheiro, é bom ficar atento em alguns aspectos que podem significar que o veículo necessita precisa ser trocado. Alguns sinais podem indicar que a troca do veículo é a melhor opção. Entre elas estão a quantidade de quilômetros rodados, frequência de manutenção, desvalorização do veículo, entre outros.

Novo C3 é a melhor opção

O novo Citroen C3 já é um sucesso. O veículo proporciona muito mais versatilidade e segurança para motorista e passageiros. A nova versão da marca francesa se destaca quando o assunto é personalidade e une tudo o que um hatchback e um SUV tem a oferecer em um só carro.

"O novo C3 é a melhor opção, no momento, no mercado. No seguimento B HATCH, o veículo vem se destacando por vários pontos favoráreis, como a altura do solo, o porta-malas, conectividade, economia e o espaço interno. Na categoria, ele é o mais espaçoso", ressalta a gerente.

E aí, gostou das facilidades que a PSA Revemar oferece? Aproveite e conheça o novo Citroen C3 2023. Saiba mais!