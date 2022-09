Novo Citroen C3: veja o que mudou no modelo comparado a versões anteriores

O novo C3 chegou à capital paraense conquistando os apaixonados por carros com estilo e personalidade. O lançamento do novo modelo da marca francesa superou a expectativa de clientes e da equipe da PSA Revemar, que preparou um coquetel especial, no último dia 30.



O modelo chega às concessionárias chegio de estilo e com muito mais conforto para motorista e passageiros. Mas não para por aí, a montadora francesa trouxe mudanças significativas no novo C3 e não poupou no quesito tecnologia, garantindo mais versatilidade para o veículo.



O que mudou no novo C3?



Entre as mudanças vistas no novo modelo é o novo C3 comprova que a ideia da marca é trazer algo totalmente diferente do que o o público estava acostumado antes. Um exemplo disso é que a geração anterior do modelo era mais refinada e tinha preços mais altos.



Na nova versão, o Citroen C3 2023 é lançado com valores entre R$ 68.990 e R$ 97.990 e chega ao mercado disputando com outras marcas do segmento de populares (ainda que mais refinados).



Hatchback com atitude de SUV



Sem dúvidas, essa é uma das principais características do novo modelo do C3. Com uma maior altura em relação ao solo, o veículo é o mais alto e o mais largo comparado a concorrência. Ele possui proporções perfeitas, que garantem uma posição elevada ao dirigir, mesmo sendo compacto.



O modelo possui 3,98 metros de comprimento, 1,58 m de altura, 2,01 m de largura e 2,54 m de entre-eixos. Além disso, ele tem um porta-malas com capacidade para 315 litros, o que o torna muito atrativo para quem costuma levar muita coisa no veículo.



Visual mais despojado



O novo C3 chega ao mercado inovando em seu visual. A marca francesa traz novidades nos faróis bipartidos, que possuem um desenho bem chamativo. Já os faróis auxiliares recebem molduras em algumas versões. A dianteira também tem uma abertura bem generosa no para-choque, na cor preta, transmitindo mais robustez. Além disso, o modelo traz mudançcas no capô, nas molduras das caixas de roda e na parte inferior das portas.



O que mais chama a atenção no visual exterior do veículo é a parte traseira, onde o francês tem um estilo totalmente diferentes do apresentado em sua geração anterior. O modelo traz lanternas quadradas que invadem bem pouco as laterais, deixando clara a nova identidade visual do mesmo.



O novo modelo da marca também chega ao mercado em cinco cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito e Azul Spring.



O Citroen C3 2023 já está disponível na PSA Revemar, que oferece facilidades de pagamento e tem a melhor avaliação de veículo usado de todo o mercado.