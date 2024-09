Promoção Capital Premiado da Sicredi Norte sorteará 65 prêmios para associados

A Sicredi Norte está promovendo a campanha Capital Premiado 2024, que vai sortear 65 prêmios para os associados da cooperativa. Este ano, os participantes concorrem a três Scooters elétricas Shineray PT1 (Shineray do Brasil), um carro elétrico BYD Dolphin Mini, uma viagem com acompanhante para qualquer destino na América do Sul com despesas de até R$ 20 mil e 60 cartões-presente de R$ 1 mil (10 cartões de R$ 1 mil por agência Sicredi Norte a cada mês).

Para participar, é simples: a cada R$ 30 investidos no Capital Social da cooperativa, o associado ou associada ganha um número da sorte e, se optar pela aplicação recorrente, dobra suas chances de ganhar. Os números da sorte são válidos durante toda a promoção, que é válida até 28 de fevereiro de 2025.

Para obter todas as informações, ler o regulamento e visualizar os números da sorte gerados pelo site oficial da promoção, basta acessar o site ou ir até uma das agências da cooperativa.

Promoção terá como prêmios três scooters, um carro elétrico, viagem e muito mais (Freepik.com)

Capital Social

Considerado um dos principais formadores de patrimônio da cooperativa, é por meio do aporte ao Capital Social e da abertura de conta corrente que se formaliza a associação, momento em que a pessoa passa a ser também dona do negócio e a ajudar na tomada de decisão.

Além de fortalecer a cooperativa, o aporte contribui com o crescimento econômico das comunidades onde ela está presente, apoia a capitalização e ajuda a reservar recursos para planos futuros. Com isso, promove um ciclo virtuoso, que contribui para o crescimento do cooperativismo e do recurso dos associados do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história.

“Ao fazer o aporte ao Capital Social, o associado está investindo na capitalização da cooperativa, que continua crescendo para atender as necessidades da comunidade local. Também é importante destacar que, ao se associar, a pessoa poderá participar das assembleias com direito a voto, ter taxas mais justas na contratação de produtos e serviços e participar dos resultados da cooperativa todo ano, proporcionalmente à sua movimentação”, pontua o presidente da Sicredi Norte, Wilson Machado.

O diretor executivo, Cleomar Abreu, complementa que, mesmo fazendo parte do fortalecimento do patrimônio da cooperativa, a cota capital continua pertencendo ao associado. “Anualmente, o capital ainda pode ser remunerado, sendo que os juros dessa remuneração podem chegar em até 100% da taxa Selic acumulada no período. Além disso, quanto mais a cooperativa fortalece seu patrimônio, mais negócios ela pode fazer e, por consequência, gerar mais resultados. Parte desses resultados pode voltar para o próprio cooperado, assim como possibilita o desenvolvimento de ações sociais promovidas pela cooperativa, a fim de gerarmos uma sociedade mais próspera”, explica.

O capital social pode ser aumentado a qualquer momento, seja por um aporte avulso via aplicativo ou WhatsApp do Sicredi, ou pelo Plano de Participação, que consiste em uma contribuição mensal programada, onde o valor é debitado diretamente da conta corrente do associado.

Quer saber mais sobre a Promoção Capital Premiado, acesse o site.