Projeto APRIMORA: Faculdade Cosmopolita promove qualificação profissional gratuita

A Faculdade Cosmopolita realiza o projeto de extensão APRIMORA – Aperfeiçoamento Profissional, nos dias 26 e 27 de janeiro, na sede da instituição, localizada na avenida Tavares Bastos, nº 1313, bairro da Marambaia, em Belém. Com o propósito de promover a integração acadêmica e o desenvolvimento prático dos estudantes, o evento oferece, gratuitamente, palestras, oficinas, minicursos e atividades formativas conduzidas por docentes da instituição. As inscrições podem ser feitas no https://www.even3.com.br/aprimora-2026-1-685635

De acordo com o coordenador do Núcleo de Extensão, Georges Dias, o projeto ocorre de forma semestral e se consolida como ação de inclusão social, formação profissional e cidadania, reunindo atividades práticas e atuais em diferentes áreas do conhecimento.

“Para esta edição, o APRIMORA irá disponibilizar mais de 820 vagas gratuitas, distribuídas em diversas atividades nas áreas de Saúde, Administração, Tecnologia, Engenharia e Direito, com conteúdos alinhados às demandas do mercado e às necessidades da comunidade”, destaca o coordenador.

O APRIMORA busca aproximar teoria e prática, incentivar o protagonismo discente e contribuir para a qualificação acadêmica e profissional dos participantes. A programação contempla atividades alinhadas às demandas atuais do mercado de trabalho. “Mais do que cursos, o APRIMORA reafirma o papel da extensão universitária como ponte entre o conhecimento acadêmico e a realidade social, promovendo aprendizado, inclusão, saúde, qualificação profissional e transformação social”, acrescenta Georges.

Desde a criação do APRIMORA, já foram ofertadas mais de 600 atividades, entre minicursos e oficinas, e mais de 1.500 pessoas já se qualificaram por meio da extensão da Faculdade Cosmopolita.

As inscrições são gratuitas e a programação completa pode ser conferida no https://www.even3.com.br/aprimora-2026-1-685635

Serviço:

Projeto de extensão APRIMORA – Aperfeiçoamento Profissional

Data: 26 e 27 de janeiro de 2025

Local: Av. Tavares Bastos, 1313 – Marambaia

Informações: 91 98492-6387 / 91 98568-6467

Programação contempla diversas áreas do conhecimento, como Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia, Farmácia, Estética, Fisioterapia e Psicologia