Profissionais e funcionários do CREA-PA se unem e promovem grande doação de alimentos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA), cumprindo seu papel social, iniciou na última sexta-feira (22), a doação das cestas básicas e brinquedos que foram arrecadados entre os profissionais das engenharias, da agronomia e das geociências, assessores e funcionários nos últimos 15 dias de ação.

A ação contemplou famílias carentes e entidades sociais do estado. Em Belém, três comunidades do bairro do Jurunas, previamente cadastrados pela coordenação do projeto Rei Davi, foram beneficiadas no último sábado (23). O objetivo foi garantir um fim de ano mais humanizado, atingindo mais de 400 famílias socioeconomicamente vulneráveis. A ação contou com o reforço do Centro Universitário do Pará (Cesupa) e da Prescom Engenharia, que juntas doaram todos os brinquedos para 171 crianças, em Belém.

A primeira edição do Natal Solidário do CREA-PA impactou famílias de vários municípios paraenses como: Altamira, Barcarena, Ananindeua, Capanema, Marabá, Santarém, Conceição do Araguaia, Paragominas, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Itaituba, Redenção, Xinguara e Tucuruí, que juntas arrecadaram aproximadamente duas toneladas de alimentos.

Essa união de esforços entre profissionais comprometidos e entidades engajadas não apenas reforça a importância da solidariedade, mas também evidencia a relevância do envolvimento da sociedade civil organizada na construção de um ambiente mais justo e acolhedor para todos, especialmente durante a época festiva de Natal.

“Agradecemos a contribuição dos profissionais, funcionários, assessores, parceiros e instituições de ensino. Essa foi uma importante ação do CREA-PA para ajudar as famílias em vulnerabilidade social e instituições que acolhem pessoas carentes”, disse Adriana Falconeri, presidente do Conselho, no Pará.