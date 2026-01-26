Profissionais de saúde: Quem cuida também precisa de cuidados

O Senac Pará alerta sobre a importância do autocuidado na formação de profissionais da área da saúde. Ao cuidarem de pessoas, eles também estão expostos a riscos físicos, emocionais e psicológicos. Reconhecer essa realidade é fundamental para prevenir o adoecimento, reduzir afastamentos e melhorar a qualidade da assistência prestada. No contexto da saúde, o cuidado com o cuidador impacta diretamente na segurança do paciente, na humanização do atendimento e no bom funcionamento dos serviços.

A formação profissional desenvolve competências técnicas e socioemocionais, em que o aluno aprende não apenas a cuidar do outro, mas também a reconhecer seus limites, prevenir o desgaste profissional e adotar práticas saudáveis. Essa preparação fortalece a atuação ética, segura e responsável no exercício da profissão.

De acordo com Ana Rosa Paixão, instrutora do segmento Saúde do Senac Pará, o mercado de trabalho tem valorizado cada vez mais profissionais que demonstram equilíbrio emocional, responsabilidade e autoconsciência. “Compreender a importância do autocuidado contribui para a permanência no emprego, redução do absenteísmo e desenvolvimento profissional contínuo. Além disso, instituições buscam profissionais preparados para lidar com pressão, trabalho em equipe e cuidado humanizado”, afirma Ana Rosa.

Ana Rosa Paixão, instrutora do segmento Saúde do Senac, explica a importância do autocuidado (Divulgação/ Senac Pará)

Ela explica que o autocuidado favorece a prática no cotidiano. “Profissionais que se cuidam apresentam maior concentração, empatia e capacidade de tomada de decisão. Isso reflete positivamente na rotina dos serviços de saúde, promovendo ambientes mais saudáveis, colaborativos e com menor índice de erros e conflitos”, avalia.

Dentro das organizações, o tema se manifesta na necessidade de atenção à saúde mental e à qualidade das relações interpessoais. “Situações de assédio moral, como cobranças excessivas, desvalorização profissional, comunicação agressiva e sobrecarga de trabalho, impactam diretamente o bem-estar do trabalhador e o desempenho da equipe. Reconhecer, prevenir e enfrentar essas práticas contribui para ambientes mais seguros, éticos e saudáveis, conforme preconiza a NR-1, refletindo positivamente na organização do trabalho e na assistência prestada ao paciente”, destaca a instrutora.

Mercado de trabalho valoriza profissionais que demonstram equilíbrio emocional, responsabilidade e autoconsciência (Divulgação/ Senac Pará)

O Senac Pará trabalha esse tema de forma integrada à sua metodologia educacional, valorizando o aluno como ser humano integral. Por meio de aulas práticas, simulações realísticas, projetos integradores e discussões reflexivas, a instituição promove o cuidado com o outro e consigo mesmo. Esse diferencial forma profissionais mais preparados, conscientes e alinhados às demandas atuais da área da saúde.