Profissionais de enfermagem são estratégicos na promoção de saúde mental

A enfermagem desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental, pois está em contato direto e contínuo com os pacientes, familiares e equipes de saúde. Esse profissional atua não apenas na identificação de sinais de sofrimento psíquico, mas também na escuta qualificada, no acolhimento e no cuidado integral.

O Senac Pará integra a temática da saúde mental à formação em enfermagem por meio de uma metodologia que valoriza o cuidado humanizado, o desenvolvimento socioemocional e a prática profissional reflexiva. A instituição estimula o trabalho em equipe, a comunicação ética e o respeito à diversidade, formando profissionais mais conscientes, preparados para atuar de forma responsável, acolhedora e alinhada às demandas do mercado de trabalho na área da saúde.

De acordo com Élen Sales, instrutora do segmento Saúde do Senac Pará, abordar a promoção da saúde mental durante a formação profissional prepara o aluno para lidar com situações complexas e emocionalmente desafiadoras comuns na área da saúde. “Esse aprendizado favorece o desenvolvimento do autocuidado, do equilíbrio emocional e da postura ética, além de capacitar o futuro profissional a reconhecer e intervir adequadamente em situações de sofrimento psíquico, tanto do paciente quanto da equipe”, destaca Élen.

Atuação da enfermagem na promoção da saúde mental vai além do cuidado técnico, de acordo com instrutora Élen Sales (Divulgação/ Senac Pará)

De acordo com a instrutora, a promoção da saúde mental pela enfermagem ocorre por meio de atitudes como acolher o paciente de forma humanizada, comunicar-se com empatia, orientar sobre cuidados, reduzir medos e ansiedades e criar um ambiente seguro e respeitoso. Além disso, a enfermagem contribui para a prevenção de agravos psíquicos ao observar comportamentos, identificar riscos e encaminhar o paciente para apoio especializado quando necessário.

“Quando a enfermagem atua de forma atenta à saúde mental, o cuidado torna-se mais integral e humanizado. Isso fortalece o vínculo entre profissional e paciente, melhora a adesão ao tratamento e reduz situações de estresse, conflitos e sofrimento emocional. O olhar sensível da enfermagem contribui para um atendimento mais seguro, ético e eficaz, respeitando as necessidades físicas e emocionais do indivíduo”, complementa a instrutora.