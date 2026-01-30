Profissionais de enfermagem são estratégicos na promoção de saúde mental
Identificação de sinais de sofrimento psíquico, escuta qualificada e acolhimento fazem parte dos cuidados
A enfermagem desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental, pois está em contato direto e contínuo com os pacientes, familiares e equipes de saúde. Esse profissional atua não apenas na identificação de sinais de sofrimento psíquico, mas também na escuta qualificada, no acolhimento e no cuidado integral.
O Senac Pará integra a temática da saúde mental à formação em enfermagem por meio de uma metodologia que valoriza o cuidado humanizado, o desenvolvimento socioemocional e a prática profissional reflexiva. A instituição estimula o trabalho em equipe, a comunicação ética e o respeito à diversidade, formando profissionais mais conscientes, preparados para atuar de forma responsável, acolhedora e alinhada às demandas do mercado de trabalho na área da saúde.
De acordo com Élen Sales, instrutora do segmento Saúde do Senac Pará, abordar a promoção da saúde mental durante a formação profissional prepara o aluno para lidar com situações complexas e emocionalmente desafiadoras comuns na área da saúde. “Esse aprendizado favorece o desenvolvimento do autocuidado, do equilíbrio emocional e da postura ética, além de capacitar o futuro profissional a reconhecer e intervir adequadamente em situações de sofrimento psíquico, tanto do paciente quanto da equipe”, destaca Élen.
De acordo com a instrutora, a promoção da saúde mental pela enfermagem ocorre por meio de atitudes como acolher o paciente de forma humanizada, comunicar-se com empatia, orientar sobre cuidados, reduzir medos e ansiedades e criar um ambiente seguro e respeitoso. Além disso, a enfermagem contribui para a prevenção de agravos psíquicos ao observar comportamentos, identificar riscos e encaminhar o paciente para apoio especializado quando necessário.
“Quando a enfermagem atua de forma atenta à saúde mental, o cuidado torna-se mais integral e humanizado. Isso fortalece o vínculo entre profissional e paciente, melhora a adesão ao tratamento e reduz situações de estresse, conflitos e sofrimento emocional. O olhar sensível da enfermagem contribui para um atendimento mais seguro, ético e eficaz, respeitando as necessidades físicas e emocionais do indivíduo”, complementa a instrutora.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA