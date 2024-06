Procura por Técnico de Segurança do Trabalho aumenta no PA

Um técnico em segurança do trabalho desempenha diversas atividades essenciais para prevenir acidentes nos ambientes laborais. Com o crescimento das cidades e a retomada de obras em diversos setores, a demanda por profissionais qualificados nessa área tem aumentado significativamente. Entre as principais atividades desempenhadas por esses profissionais estão a elaboração de programas de prevenção de acidentes, a fiscalização das condições de trabalho, a investigação de acidentes, a orientação sobre o uso correto de equipamentos de proteção e a realização de treinamentos para os colaboradores.

Na região norte, a instituição referência na formação deste profissional é a Escola Técnica Unitec Norte. De acordo com Fábio Ribeiro, Diretor-Geral da instituição, “a escola se destaca por oferecer um cronograma pedagógico completo, com aulas práticas em laboratórios especializados e simuladores que preparam os alunos para o mercado de trabalho de forma eficaz”.

Para garantir uma formação diferenciada e com elevado índice de aceitação, a instituição se sobressai ao incluir visitas técnicas e estágios supervisionados em seu curso, proporcionando aos alunos uma experiência real no ambiente de trabalho. A instituição também se destaca por formar profissionais capacitados para atuar em diversos segmentos, como hospitais, mineração, construção civil, supermercados, indústrias e muitos outros, garantindo assim uma ampla empregabilidade aos formandos.

Instituição também se destaca por formar profissionais capacitados para atuar em diversos segmentos, como hospitais, mineração, construção civil, supermercados, indústrias (Foto: Unitec Norte)

O diploma emitido pela UNITEC NORTE é reconhecido nacionalmente, permitindo que os alunos tenham acesso a concursos públicos em esferas estaduais, municipais e federais. Além disso, a escola oferece treinamentos in Company em parceria com empresas, preparando os alunos para as exigências das Normas Regulamentadoras específicas, como trabalho em altura, espaço confinado e combate a incêndios.

A abordagem dinâmica e prática do curso da UNITEC NORTE forma profissionais preparados e certificados para atuar com excelência na área de segurança do trabalho. Com uma estrutura completa, laboratórios modernos, centro de treinamento e uma equipe pedagógica especializada, a escola se destaca como referência na formação técnica em segurança do trabalho.

