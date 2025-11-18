Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Primeira obra exclusiva sobre embargos ambientais em áreas rurais já está disponível na Amazon

Livro sistematiza teoria geral do instituto e propõe mudanças legislativas para enfrentar insegurança jurídica no campo

Conteúdo sob responsabilidade do Escritório Fonseca Brasil
fonte

Diovane Franco, autor da obra, atuou por sete anos como assessor judicial federal em Sinop (MT), subsecção com maior volume de processos ambientais do país (Divulgação/Escritório Fonseca Brasil)

A Editora Revista dos Tribunais lançará em novembro a primeira obra dedicada exclusivamente aos embargos ambientais em áreas rurais. De autoria de Diovane Franco e Claudio Farenzena, o livro "Embargos Ambientais em Áreas Rurais" chega para preencher lacuna na literatura jurídica brasileira sobre tema que tem gerado conflitos judiciais crescentes.

O embargo ambiental, medida administrativa prevista em apenas dois artigos da legislação federal, tornou-se instrumento central no controle do desmatamento ilegal. A ausência de regulamentação detalhada, porém, tem causado problemas práticos graves. Propriedades rurais permanecem embargadas por anos, mesmo após a regeneração da área degradada, e há casos em que o embargo paralisa toda a atividade produtiva, não apenas o local da infração.

"O embargo foi concebido como medida acautelatória temporária, com delimitação espacial precisa, mas na prática assumiu contornos de sanção permanente e desproporcionalmente ampla", afirma Diovane Franco, que atuou por sete anos como assessor judicial federal em Sinop (MT), subsecção com maior volume de processos ambientais do país.

A obra apresenta sistematização inédita da teoria geral do embargo ambiental, definindo sua natureza jurídica híbrida - simultaneamente medida acautelatória, instrumento reparatório e sanção administrativa. Franco defende que embargos só se justificam quando há desmatamento contemporâneo ou atividades que agravam o dano ambiental.

"Propriedades com danos consolidados há décadas, sem potencial de regeneração natural, não deveriam permanecer embargadas indefinidamente. Nesses casos, a ação civil pública é mais adequada que o embargo", explica o autor.

Claudio Farenzena, coautor da obra, destaca outro ponto crítico: a relação entre embargos e instrumentos de regularização ambiental. "O Estado criou mecanismos como CAR e PRA para regularizar propriedades, mas após treze anos apenas 27,8% dos CARs foram analisados. Isso gera paradoxo: imóveis oscilam entre situação regular e irregular conforme a capacidade administrativa do órgão, não por mudança no estado ambiental da propriedade."

image Obra apresenta sistematização inédita da teoria geral do embargo ambiental, definindo sua natureza jurídica híbrida (Divulgação)

O livro analisa a recente Instrução Normativa IBAMA 08/2024 e examina casos jurisprudenciais dos tribunais regionais federais e do Superior Tribunal de Justiça. Quatro dos cinco processos que compõem o IRDR sobre embargos ambientais, atualmente em julgamento no TRF-1, são originários de Sinop.

A obra inclui proposta de projeto de lei elaborada pelos autores para regulamentar sistematicamente o instituto, estabelecendo critérios objetivos para imposição e levantamento de embargos, além de definir competências entre União, estados e municípios.

O lançamento ocorre em momento estratégico: o Judiciário debate a possibilidade de levantar embargos mediante apresentação do CAR, tema do IRDR 1008130-20.2025.4.01.0000, com repercussão nacional.

Sobre os autores

Diovane Franco é advogado especialista em Direito Ambiental, com experiência como assessor judicial federal em Mato Grosso. Claudio Farenzena é advogado com atuação na área ambiental e agrária.

Ficha técnica

Título: Embargos Ambientais em Áreas Rurais

Autores: Diovane Franco e Claudio Farenzena

Editora: Revista dos Tribunais

Lançamento: novembro de 2025

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

livro

embargosambientais

falandosobredireito2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda