Primeira cirurgia ortopédica por vídeo é realizada na rede pública em Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás segue se destacando na saúde pública e, na manhã da última segunda-feira (24), mais um marco foi registrado no município. Aconteceu no Hospital Municipal Daniel Gonçalves a primeira cirurgia ortopédica por vídeo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento foi feito em um paciente de 21 anos que teve um ligamento do joelho reconstruído e teve duração de aproximadamente 60 minutos.

O médico-cirurgião Alan Barros é ortopedista e especialista em joelhos. Ele conta como o procedimento foi realizado.

“Foi realizada pela primeira vez no nosso município uma cirurgia de videoartroscopia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho. É uma cirurgia bastante inovadora que já vem sendo realizada em grandes centros de saúde do país. Porém, tem uma particularidade que poucos hospitais do SUS realizam esse tipo de procedimento, caso esse que aconteceu aqui hoje na nossa cidade de Canaã dos Carajás. É uma cirurgia realizada por vídeo que demanda um material específico. Nesse procedimento, retiramos o enxerto do próprio paciente, que a gente chama de enxerto autólogo, e através desse enxerto por videoartroscopia, nós conseguimos realizar uma reconstrução ligamentar desse paciente, trazendo uma estabilidade ligamentar para ele, evitando suas instabilidades posteriores, não só no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas também na prática esportiva que esse paciente possa apresentar, trata-se de um procedimento minimamente invasivo”, explicou.

VEJA MAIS

O estudante de engenharia, Diego Francisco de Souza, sofreu um acidente há quase um ano e conta da importância desse tipo de operação para a população.

“Fui o primeiro paciente a passar por cirurgia ortopédica por vídeo em Canaã dos Carajás pelo SUS e para mim é muito importante, não só para mim, mas também para todo o nosso município, porque isso demonstra um avanço de nossa saúde pública, para não depender apenas da rede de saúde particular. A saúde pública bem estruturada é confortante para a nossa população, principalmente para a população de Canaã dos Carajás que necessita bastante desse tipo de atendimento”, destacou.

Gizele Moreira, diretora do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, explica que já foram realizados alguns procedimentos por vídeo e houve uma abrangência no ano de 2023.

“O município de Canaã dos Carajás realiza mais de 260 cirurgias por mês, entre eletivas e de urgência. Nós já realizávamos cirurgias por vídeo urológicas e este ano tivemos um grande marco que foi realizar também cirurgias de retirada de vesícula e apêndice por vídeo”, destaca, ressaltando ainda a importância de mais um tipo de procedimento no SUS.

“Tivemos hoje mais um marco para o município que foi realizar cirurgia ortopédica de joelho por vídeo. É uma cirurgia de responsabilidade do estado, porém sabemos que há uma longa fila de espera para esses pacientes e o município no intuito de garantir qualidade de vida e uma assistência resolutiva aos seus pacientes, optou por realizar essa cirurgia aqui dentro do nosso hospital. E agora está fazendo um processo de credenciamento de materiais hospitalares para assistir todos esses pacientes que necessitam de cirurgia ortopédica de maior complexidade como joelho, quadril, ombro, tornozelo, mão, pé e coluna dentro do município”, concluiu.

O município realizava cirurgias por vídeo como, RTU de próstata, cistoscopia e instalação e retirada de duplo J, mas no ano de 2023 os procedimentos foram ampliados e passaram a contar com colecistectomia e apendicectomia e agora mais uma especialidade é implantada. Existe uma triagem para a realização de outros procedimentos ortopédicos e o hospital está em fase de organização para que essas cirurgias por vídeo sejam realizadas.