Prevenção com requinte: Unique by Amaral Costa redefine o conceito de Check-up Executivo em Belém

Lançado há cerca de um ano e já um sucesso entre as grandes corporações do estado, o Check-up do Unique by Amaral Costa está disponível para pessoas preocupadas com sua saúde e bem-estar.

O grande diferencial do Check-up Executivo do Unique by Amaral Costa, afirma o Dr. Carlos Amaral, médico e diretor do Grupo Amaral Costa, está na realização de exames laboratoriais, exames por imagem e avaliações médicas minuciosas. Tudo isto realizado em algumas horas e em um só lugar.

Este protocolo visa identificar fatores de risco, oferecendo uma visão abrangente do estado de saúde de cada paciente, através de rastreios cardiológicos, urológicos, ginecológicos, metabólicos, oftalmológicos e oncológicos. E o mais importante, com uma abordagem personalizada.

Corpo clínico do Unique é composto por profissionais altamente qualificados e todos os exames realizados detém o selo Amaral Costa de qualidade (Reprodução/Amaral Costa)

O corpo clínico do Unique é composto por profissionais altamente qualificados e todos os exames realizados detém o selo Amaral Costa de qualidade. De modo que a grande maioria dos exames laboratoriais já estará liberada antes mesmo das avaliações médicas. Esta equipe experiente irá guiar os pacientes por todo o processo, fornecendo encaminhamentos necessários para uma vida mais saudável.

Paralelo à excelência médica, o Check-up Executivo do Unique proporciona uma experiência sensorial única em um espaço amplo e confortável. Durante a avaliação, os clientes desfrutam do menu Unique, com opções de lanches diversificados, inclusive para aqueles com restrições alimentares, além de uma playlist desenvolvida com o intuito de transmitir relaxamento e tranquilidade.

Check-up Executivo do Unique proporciona uma experiência sensorial única em um espaço amplo e confortável (Reprodução/Amaral Costa)

Após sete dias, os pacientes são reconvocados para a apresentação de um relatório detalhado, que será conduzida por um profissional médico. Esse acompanhamento posterior ao check-up assegura que os clientes estejam completamente informados e que quaisquer dúvidas possam ser sanadas.

Em resumo, o Check-up Executivo do Unique by Amaral Costa não é apenas uma jornada para promoção de saúde, mas uma imersão no cuidado de alta qualidade com a tradição, inovação e padrão de excelência que só o Amaral Costa pode proporcionar.

O Unique by Amaral Costa está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto e o Check-up Executivo pode ser agendado via Whatsapp pelo número (91) 98418-7690.