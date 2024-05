Presidente da OAB-PA inaugurou o Coworking da Advocacia em Belém e Marabá

Advogadas e advogados paraenses foram contemplados com um espaço de trabalho especial em Belém. Dia 02 de abril, o presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, inaugurou o Coworking da Advocacia da OAB Pará. Todo reformado e ampliado, o espaço ganhou novos mobiliários e equipamentos - conta com Sala de Estação, Sala de Reuniões e 15 Salas de Atendimentos com 60 baias, todas com computador e webcam.

Com localização privilegiada, o Coworking da Advocacia da OAB Pará fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, Umarizal, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. É uma opção importante, especialmente para aqueles profissionais em início de carreira, que ainda não dispõem de escritório.

Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Advocacia da OAB-PA fica na Av. Senador Lemos, Ed. Síntese Plaza, próximo ao TRT8 Foto: ASCOM OAB - PA

Estrutura

Dia 5 de abril, advogadas e advogados de Santa Izabel do Pará e região foram contemplados com uma sede própria, confortável e digna para exercer a advocacia. A sede conta com Salas da Advocacia, de Atendimento, da CAAPA, da Comissão da Mulher e Polo da ESA, que vai sediar curso de pós-graduação.

O novo espaço da OAB no município foi inaugurado pelo presidente da Ordem no Pará, Eduardo Imbiriba, a vice-presidente da OAB-PA e vice-diretora geral da Escola Superior de Advocacia Nacional, Luciana Gluck Paul, a secretária-geral adjunta e corregedora, Claudiovany Teixeira, e a presidente da subseção local, Andréa Oliveira.

Foi mais um passo da OAB-PA para melhorar o exercício profissional na jurisdição da subseção da OAB em Santa Izabel do Pará, que abrange também os municípios de Acará, Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, Tomé-Açu e Vigia de Nazaré.

Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA Sede da OAB em Santa Izabel do Pará: Salas da Advocacia, Atendimento, CAAPA, CMA e Polo da ESA - ASCOM OAB - PA

Parlatório Virtual

Dia 25 de abril, o presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, esteve no município de Parauapebas, na região sudeste do Pará, e inaugurou o parlatório virtual da subseção, juntamente com a presidente da subseccional, Maura Paulino, e o representante da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP).

Celebrado durante o IV Colégio de Presidentes de Subseções, realizado em Belém, o termo de cooperação assinado entre OAB-PA e SEAP visa expandir para todas as subseções os parlatórios virtuais. Os espaços estão equipados com computador, webcam e aparelho de som, possibilitando a conexão dos advogados e advogadas com seus respectivos clientes, em qualquer unidade penal do Pará para entrevistas virtuais e reservadas, sem necessidade de deslocamento.

Parceria entre OAB-PA e SEAP expandirá parlatórios virtuais para todas as subseções do interior Parceria entre OAB-PA e SEAP expandirá parlatórios virtuais para todas as subseções do interior Foto: ASCOM OAB - PA Parceria entre OAB-PA e SEAP expandirá parlatórios virtuais para todas as subseções do interior Foto: ASCOM OAB - PA Parceria entre OAB-PA e SEAP expandirá parlatórios virtuais para todas as subseções do interior Foto: ASCOM OAB - PA Parceria entre OAB-PA e SEAP expandirá parlatórios virtuais para todas as subseções do interior Foto: ASCOM OAB - PA Parceria entre OAB-PA e SEAP expandirá parlatórios virtuais para todas as subseções do interior Foto: ASCOM OAB - PA Parceria entre OAB-PA e SEAP expandirá parlatórios virtuais para todas as subseções do interior Foto: ASCOM OAB - PA

Coworking

Dia 26 de abril, o presidente Eduardo Imbiriba inaugurou o Coworking da Subseção de Marabá, espaço completo, climatizado, mobiliado e equipado para o trabalho da advocacia local e em trânsito. Obra que contempla especialmente os jovens profissionais, o moderno coworking fortalece e valoriza a advocacia do interior do Pará.

Coworking da Subseção de Marabá está climatizado e equipado para a advocacia local e em trânsito Coworking da Subseção de Marabá está climatizado e equipado para a advocacia local e em trânsito Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Subseção de Marabá está climatizado e equipado para a advocacia local e em trânsito Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Subseção de Marabá está climatizado e equipado para a advocacia local e em trânsito Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Subseção de Marabá está climatizado e equipado para a advocacia local e em trânsito Foto: ASCOM OAB - PA Coworking da Subseção de Marabá está climatizado e equipado para a advocacia local e em trânsito Foto: ASCOM OAB - PA

Sala da Advocacia

No mesmo dia 26 de abril, o presidente Eduardo Imbiriba esteve em Itupiranga e inaugurou a Sala da Advocacia no Fórum da Comarca local. O espaço está equipado com dois computadores, duas baias, uma impressora e ar condicionado.

Sala da Advocacia de Itupiranga está equipada com computadores, baias, impressora e ar condicionado Sala da Advocacia de Itupiranga está equipada com computadores, baias, impressora e ar condicionado Imagem: ASCOM OAB - PA Sala da Advocacia de Itupiranga está equipada com computadores, baias, impressora e ar condicionado Imagem: ASCOM OAB - PA Sala da Advocacia de Itupiranga está equipada com computadores, baias, impressora e ar condicionado Imagem: ASCOM OAB - PA Sala da Advocacia de Itupiranga está equipada com computadores, baias, impressora e ar condicionado Imagem: ASCOM OAB - PA Sala da Advocacia de Itupiranga está equipada com computadores, baias, impressora e ar condicionado Imagem: ASCOM OAB - PA Sala da Advocacia de Itupiranga está equipada com computadores, baias, impressora e ar condicionado Imagem: ASCOM OAB - PA

Interiorização

Dia 18 de abril, a subseção de Tucuruí sediou o VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense pela primeira vez. Estiveram presentes representantes das subseccionais de Santa Izabel do Pará, Santarém, Conceição de Araguaia, Barcarena, Castanhal, Cametá, Abaetetuba, Ananindeua, Altamira, Parauapebas, Marituba, Marabá, Paragominas e Rondon do Pará. Objetivo era debater as demandas da advocacia em início de carreira do Pará para deliberar ações e executar projetos.

O presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, prestigiou o maior evento da jovem advocacia paraense e firmou o compromisso de encaminhar o “Projeto de Lei do Piso Salarial” ao Poder Executivo Estadual e à Assembleia Legislativa do Estado (ALEPA). O conselheiro federal Alberto Campos e a conselheira seccional e presidente da COJAD, Tatiane Moraes, participaram das atividades virtualmente.

Projeto de Lei do Piso Salarial será encaminhado ao Poder Executivo Estadual e à ALEPA Projeto de Lei do Piso Salarial será encaminhado ao Poder Executivo Estadual e à ALEPA FOTO: ASCOM OAB-PA Projeto de Lei do Piso Salarial será encaminhado ao Poder Executivo Estadual e à ALEPA FOTO: ASCOM OAB-PA Projeto de Lei do Piso Salarial será encaminhado ao Poder Executivo Estadual e à ALEPA FOTO: ASCOM OAB-PA Projeto de Lei do Piso Salarial será encaminhado ao Poder Executivo Estadual e à ALEPA FOTO: ASCOM OAB-PA Projeto de Lei do Piso Salarial será encaminhado ao Poder Executivo Estadual e à ALEPA FOTO: ASCOM OAB-PA Projeto de Lei do Piso Salarial será encaminhado ao Poder Executivo Estadual e à ALEPA FOTO: ASCOM OAB-PA

Deliberações

Na ocasião, foram criados grupos de trabalho para atualização da “Tabela de Honorários” com pontos importantes, e grupo de trabalho da “Cartilha de Primeiros Passos para a Jovem Advocacia”. Houve ainda a aprovação da criação do “Circuito de Cursos pelo Interior”, que abrangerá subseções de todas as mesorregiões do Pará.

A secretária-geral adjunta e corregedora da OAB-PA, Claudiovany Teixeira, a conselheira federal Cristina Lourenço, o presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, Nil Ferreira, os vice-presidentes da COJAD, Felipe Pombo e Larissa Cavalcante, e o presidente da subseção de Tucuruí, Iriel Batista, estiveram presentes.

VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA VI Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia Paraense: criado o Circuito de Cursos pelo Interior FOTO: ASCOM OAB - PA