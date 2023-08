Presidente do Sistema Fecomércio se reúne com o ministro do turismo em Brasília

Para tratar das pautas de turismo relacionadas e executadas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, Sebastião de Oliveira Campos, se reuniu em Brasília com o ministro do turismo, Celso Sabino, na última segunda-feira (31/07).

A reunião ocorreu juntamente com o diretor da CNC e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, e com o presidente da Associação Nacional dos Restaurantes (ANR), Fernando Blower.

O presidente Sebastião Campos destacou ao ministro os objetivos do programa “Vai Turismo” e ressaltou a importância do setor através do documento de “Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo”, produzido pela CNC e federações do comércio.

A pauta abordou ainda a importância de impulsionar o turismo por meio de ações de educação profissional capitaneadas pelo Senac, como por exemplo cursos voltados para a excelência da qualidade hoteleira.