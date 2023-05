Presidente da AMATCarajás acompanha governador Helder Barbalho durante agenda de compromissos

Na última semana, o governador do Pará, Helder Barbalho, cumpriu agenda de compromissos nos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Tucumã e Xinguara. O presidente da Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás), Jair Martins, prefeitos e prefeitas participaram da entrega de investimentos para os municípios e região.

Em São Félix do Xingu foi realizada a entrega do plano de mobilidade urbana para o município, além da assinatura de ordens de serviços para novas obras públicas na cidade.

Foram inauguradas também duas novas Agências Transfusionais (AT) da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) em São Félix do Xingu e Tucumã. Já em Xinguara, a entrega da Feira Municipal Eustáquio José dos Santos movimentou a cidade.

VEJA MAIS

Um dos momentos mais esperados da agenda do governador foi a inauguração, em Ourilândia do Norte, do Hospital Regional da PA-279, que vai beneficiar 15 municípios da região do Araguaia.

Para o presidente da AMATCarajás, Jair Martins, é sempre uma alegria acompanhar o governador. “Todas as vezes que o governador vem na nossa região e para entregar grandes projetos que vão beneficiar os municípios, por isso é um momento de alegria e gratidão para todos nós”, concluiu Jair Martins, que também é prefeito de Conceição do Araguaia.