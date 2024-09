Presidente da Alepa, deputado Chicão, acompanha entrega de títulos de regularização em Ananindeua

O Governo do Pará realizou, em Ananindeua, a maior entrega de títulos de regularização fundiária urbana já feita no Brasil. A cerimônia, conduzida pelo governador Helder Barbalho, marcou um feito histórico ao beneficiar 3.749 famílias que vivem nas regiões do Guanabara, Jaderlândia II e Paar. O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão, e diversas outras lideranças políticas.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância do momento para os moradores, muitos dos quais aguardavam há mais de 30 anos pelo documento que formaliza a posse de suas propriedades.

"Estamos cumprindo um compromisso histórico de entregar os títulos definitivos dessas áreas, garantindo que essas famílias finalmente tenham a segurança de dizer que são, de fato, donas de suas casas e terrenos. Essa é uma das maiores áreas de ocupação da América Latina" - Helder Barbalho, governador do Pará.

O presidente da Alepa, deputado Chicão, ressaltou a relevância da ação do governo estadual para a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas. “Essa entrega de hoje representa um avanço significativo. O Governo do Estado está garantindo algo que é muito mais do que um papel: é a segurança, a dignidade e o futuro de milhares de famílias em Ananindeua. Isso é fundamental para o desenvolvimento social e econômico da nossa região”, afirmou Chicão.

Essa foi apenas a primeira etapa de um trabalho que vai além. De acordo com Helder Barbalho, novas entregas estão previstas para os próximos meses, com o objetivo de alcançar mais de 9 mil famílias só na área do Paar. "O nosso compromisso é seguir com os cadastramentos e análises de cada terreno para que mais famílias possam ser beneficiadas e garantir o título definitivo de suas terras", completou.

Mulheres beneficiadas

Um dado que chamou atenção foi o fato de que 80% dos títulos entregues foram emitidos em nome de mulheres. Dos 3.749 documentos distribuídos, 887 foram destinados às famílias do bairro Guanabara, 339 ao Jaderlândia II e 2.523 à comunidade do Paar. O governador explicou que essa escolha reflete o compromisso da gestão estadual em fortalecer as mulheres como protagonistas em suas famílias.

“O título da casa precisa estar no nome da mulher, que é o esteio da família e do lar. Isso traz mais estabilidade e segurança para todos”, declarou Helder Barbalho.

Agora, com os títulos em mãos, as famílias têm assegurado o direito à terra e poderão investir no desenvolvimento de suas propriedades, o que, por sua vez, deve impulsionar o crescimento social e econômico dessas comunidades.

Essa grande entrega de títulos representa um marco para Ananindeua e para o Pará, reforçando o compromisso do Governo do Estado em promover a regularização fundiária e melhorar a qualidade de vida das famílias paraenses.