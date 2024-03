Prêmio Ampla de Jornalismo vai premiar reportagens que promovem a Amazônia

A plataforma de liderança Ampla Amazônia, sediada em Belém, lançará no dia 10 de abril deste ano o I Prêmio Ampla de Jornalismo. A iniciativa busca valorizar e incentivar profissionais da comunicação de todo o país e engajar a categoria na promoção do desenvolvimento regional amazônico.

O lançamento do prêmio será realizado no restaurante Manjar das Garças, um dos pontos mais tradicionais da capital paraense. Já a cerimônia de premiação está programada para acontecer no dia 7 de novembro. O evento contará com a participação da jornalista Cristiane Pelajo.

Com o tema “Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções”, o evento terá como curador o jornalista, escritor e roteirista pernambucano Klester Cavalcanti. O jornalista foi três vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura e é considerado um dos melhores jornalistas investigativos do Brasil. Além disso, ele é autor de livros que ganharam destaque no país e no mundo, como Direto da Selva, Viúvas da Terra, O Nome da Morte, Dias de Inferno na Síria e A Dama da Liberdade – os três últimos serão adaptados para o cinema.

A Ampla Amazônia é uma plataforma que reúne cerca de 30 conselheiros dedicados a diversas áreas, como turismo, compliance, varejo, agronegócio e outros. O objetivo da iniciativa é fomentar o diálogo e ações em prol do desenvolvimento sustentável da região amazônica. O I Prêmio Ampla de Jornalismo está entre as principais ações realizadas pela plataforma, a fim de reconhecer e valorizar reportagens especiais voltadas para a Amazônia, bem como pautas que abordem inovação e tecnologia na região.

Giussepp Mendes, um dos fundadores da plataforma, destaca que a premiação “é uma oportunidade ímpar de reconhecer o trabalho incansável dos comunicadores que se dedicam a promover a riqueza e diversidade da Amazônia", afirma. "Estamos ansiosos para receber inscrições de profissionais comprometidos com a missão de destacar as práticas e soluções que impulsionam o desenvolvimento regional”, adianta Giussepp, que é sócio-proprietário do escritório Pinheiro & Mendes Advogados, principal patrocinador da premiação.

Além dos jurados da Ampla Amazônia, o prêmio ainda contará com representantes de instituições de peso na região, como a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Associação Comercial do Pará (ACP) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae-PA).

As categorias de premiação são divididas em nacional, regional e online, e jornalistas de todo o Brasil serão convidados a fazer suas inscrições após o lançamento do prêmio, quando também serão divulgados os valores das premiações.

O evento terá como patrocinadores os escritórios Pinheiro & Mendes Advogados e Fonseca Brasil.