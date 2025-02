Prêmio Ampla de Jornalismo terá 2ª edição com premiação ampliada

A segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo, que tem o objetivo de valorizar e incentivar profissionais da comunicação de todo o Brasil, já está confirmada. O evento ocorrerá em Belém e marcará o início de um novo ciclo de homenagens ao jornalismo de qualidade.

O prêmio, que estreou em 2024 passado, terá um destaque especial neste ano por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na capital paraense, reforçando a importância da cobertura jornalística sobre temas de impacto social e ambiental.

De acordo com o advogado Eduardo Brasil, o Prêmio Ampla de Jornalismo é o maior reconhecimento nacional em termos de valor da premiação e também traz como legado um olhar de desenvolvimento econômico e social único da região amazônica, pelas lentes dos propagadores de informação: os jornalistas.

“A expectativa para o evento está muito alta, pois o primeiro foi um sucesso. Este ano aumentamos ainda mais a premiação e criamos mais uma categoria. Espero que seja evento grandioso”, explica Eduardo, que é sócio do escritório Fonseca Brasil Advogados.

Novidades

Entre as novidades desta edição está o aumento nos valores dos prêmios, que agora chegam a R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro. Outra mudança é a ampliação das categorias, que passam de três para quatro: nacional, local, digital e fotojornalismo, refletindo a diversidade das produções jornalísticas.

A premiação será realizada em dezembro, com data a ser definida. A organização estuda a escolha de um curador de destaque para acompanhar o processo seletivo, reforçando o compromisso com a excelência e a credibilidade do prêmio. Mais detalhes e o regulamento completo serão divulgados durante o evento de lançamento, que ocorrerá ainda no primeiro semestre deste ano.

O evento terá como patrocinadores os escritórios Pinheiro & Mendes Advogados e Fonseca Brasil. “O Pinheiro Mendes é um escritório referência em direito público em Brasília e Belém. E assim sendo, nós que atuamos em direito empresarial temos parceria estratégica com o Pinheiro Mendes, sempre auxiliando mutuamente os clientes de ambas as empresas. Temos o mesmo propósito: trazer resultado aos clientes e parceiros”, finaliza o Eduardo Brasil.