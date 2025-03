Prefeitura de Tucuruí reforça ações para auxiliar famílias atingidas pelas enchentes

Famílias atingidas após enchentes têm recebido atendimento em força-tarefa, em Tucuruí. Desde o dia 20 de março, o volume excessivo de chuvas provoca alagamentos em diferentes áreas da cidade, comprometendo moradias, vias públicas e o cotidiano da população.

Diante da gravidade da situação, uma força-tarefa foi mobilizada para garantir o resgate de moradores, a distribuição de mantimentos e a segurança das famílias em áreas de risco.

Prefeito Alexandre Siqueira e vice-governadora Hana Ghassan visitam abrigo após enchentes em Tucuruí (Divulgação/ Prefeitura de Tucuruí)

Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEJUSC atuam diretamente no atendimento à população. Os moradores de Tucuruí também recebem orientações sobre locais seguros e ações emergenciais para minimizar os impactos das chuvas.

No dia 23 de março, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, esteve no município para acompanhar a situação e reforçar o apoio do governo estadual às famílias atingidas. Durante a visita, foram discutidas estratégias para ampliar a assistência humanitária e acelerar o processo de recuperação das áreas alagadas.

A situação no município de Tucurí é acompanhada pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, reforçando o apoio do governo estadual às famílias atingidas (Divulgação/ Prefeitura de Tucuruí)

A Prefeitura de Tucuruí intensificou a distribuição de cestas básicas e itens essenciais para atender as famílias que perderam seus pertences na enchente. Além disso, as famílias que precisaram ser deslocadas para os abrigos estão recebendo toda a assistência necessária. Nos espaços destinados ao acolhimento, são oferecidas refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço, lanche e jantar. Equipes de saúde também estão atuando nos abrigos, realizando atendimentos médicos, consultas, aplicação de vacinas e outros serviços para garantir o bem-estar dos desabrigados.