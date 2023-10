Prefeitura de Moju tem a agricultura como foco

O município de Moju está passando por uma significativa transformação em sua agricultura, graças ao comprometimento da atual gestão liderada pela prefeita Nilma Lima e pelo vice-prefeito Rubens Teixeira. Esta iniciativa tem sido crucial para fortalecer a economia rural e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Moju. Vale ressaltar que a Secretaria de Agricultura, sob a liderança de Alexandre Menezes, desempenha um papel fundamental nesse processo de crescimento.

Investimentos em equipamentos e infraestrutura

Uma das demonstrações claras desse comprometimento é a aquisição de dez tratores agrícolas e um caminhão, através de emendas parlamentares, e a obtenção de grades aradoras e uma embarcação de pequeno porte (lancha) em parceria com o Pará Rural. Esses recursos vêm possibilitando a prestação de serviços agrícolas para os agricultores, incluindo aqueles localizados em áreas remotas.

Prefeitura de Moju adquiriu dez tratores agrícolas e um caminhão para a cidade (Divulgação/Prefeitura de Moju)

Com recursos próprios, a Prefeitura construiu uma agroindústria de farinha e seus derivados, beneficiando as comunidades do território quilombola e contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento da região.

Fortalecimento da cacauicultura

A Prefeitura de Moju também está focada em fortalecer a cacauicultura no município, estabelecendo parcerias com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca do Pará (SEDAP) e o Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). Essas colaborações visam aprimorar a produção de cacau, agregar valor e inovação à cadeia produtiva e até mesmo produzir chocolate localmente, beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores.

Capacitação para agricultores

Além de investir em infraestrutura, a Prefeitura de Moju tem fortalecido sua equipe técnica por meio de cursos de capacitação. Agricultores locais participaram de cursos como o de Aperfeiçoamento em Técnicas e Tecnologias na Cadeia Produtiva da Cultura do Cacau, promovido em parceria com o SENAR, SECTET e CEPLAC. Também foram capacitados em relação ao beneficiamento primário do cacau, com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e fortalecer a agricultura local.

Agricultores de Moju têm participado de cursos de capacitação (Divulgação/Prefeitura de Moju)

Participação comunitária

Para garantir a participação da comunidade na tomada de decisões, a Prefeitura de Moju reativou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável (CMDRS). Este conselho desempenha um papel fundamental na formulação de políticas públicas que atendem às necessidades dos agricultores familiares, permitindo que suas vozes sejam ouvidas.

Planejamento e desenvolvimento

A gestão pública eficiente começa com o planejamento adequado. A Prefeitura Municipal de Moju está comprometida em alinhar seu plano de governo com as necessidades da comunidade agrícola local. Através da Conferência Municipal de Agricultura, o município está buscando o apoio e a organização necessários para promover o crescimento sustentável da agricultura local, fornecendo alternativas que impulsionam a produtividade e a renda dos agricultores.

Acesso ao microcrédito

Reconhecendo a importância do acesso ao crédito para agricultores e pequenos empreendedores, a Prefeitura de Moju realizou o I Fórum de Microcrédito Rural e Urbano. Este evento desempenhou um papel fundamental na orientação dos empreendedores rurais e urbanos sobre as diversas formas de obtenção de recursos financeiros para impulsionar seus negócios.

I Fórum de Microcrédito Rural e Urbano deu orientação aos empreendedores rurais sobre recursos financeiros (Divulgação/Prefeitura de Moju)

Prestação de serviços e suporte técnico

Em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER) e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Moju (STTR), a Prefeitura de Moju forneceu mais de 150 Cadastro Ambiental Rural (CAR) e mais de 400 Cadastro Ambiental Rural e Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (CAF/DAP). Isso não apenas identificou os agricultores, mas também beneficiou mais de 400 famílias, cobrindo mais de 300 hectares com serviços de gradeamento, preparando o solo para futuros cultivos agrícolas.

Projeto Dia de Campo

O Projeto Dia de Campo, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com a EMATER, tem sido um sucesso ao incentivar a implementação do sistema agroflorestal (SAF) com modelo Cabruca na comunidade São Sebastião. Este sistema promove o cultivo do cacau sob a sombra de árvores nativas, preservando a biodiversidade da floresta e tornando-se um modelo de referência para a região.

Esses avanços na agricultura de Moju refletem o comprometimento da Prefeitura em impulsionar o desenvolvimento rural e melhorar a qualidade de vida da sua população. Com investimentos em infraestrutura, capacitação, participação comunitária e acesso ao crédito, a administração municipal está pavimentando o caminho para um futuro mais próspero e sustentável no município.